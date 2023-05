Clarkson over Verstappen vs. Pérez: "2016 bewijs dat beste rijder niet altijd wint"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 17 mei 2023 07:00

De strijd tussen Max Verstappen en Sergio Pérez houdt de gemoederen flink bezig. Wie heeft de bovenliggende hand in de strijd tussen twee teamgenoten en wie staat er aan het einde van het jaar met de beker in zijn handen? Journalist Tom Clarkson denkt het wel te weten.

In de podcast van F1 Nation bespreekt Clarkson met collega’s Natalie Pinkham en Roberto Chinchero en voormalig F1-coureur Damon Hill hoe Verstappen ervoor staat. De journalist is zeer te spreken over de prestaties van de Mexicaan en ziet mogelijkheden voor een stunt in het wereldkampioenschap. “Het verschil in Miami zat ‘m in de eerste sector, verder zat er niks tussen. Met 14 punten verschil kan het nog alle kanten op. Max is de betere racer, maar 2016 heeft al laten zien dat de betere coureur niet altijd wint.”

Daarmee doelt Clarkson natuurlijk op de knallende strijd tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton, waarbij de eerste aan het langste eind trok. “In Baku reed hij echt een briljante race. In Miami zat het een beetje tegen, vooral door de start op de medium band. Verstappen gebruikte de harde band in zijn voordeel. Pérez doet het echt prima en heeft een achterstand van slechts 14 punten.”

Hill prijst Verstappen

Hill is het deels met hem eens, maar ziet ook dat er op dit moment geen maat staat op Verstappen. “Max is echt briljant in de auto, hij benut alle sterke punten. Hij laat steeds weer zien dat hij boven Pérez staat, dat hij boven de hele grid staat. Dat neemt niet weg dat Pérez op sommige circuits echt goed is en beter presteert dan Verstappen. Baku is daarvan het beste voorbeeld, daar leek Max uit vorm, maar in Miami was hij helemaal terug.”