Brian Van Hinthum

Woensdag 17 mei 2023 18:45

Woensdag ging er een definitieve streep door de Grand Prix van Emilia-Romagna wegens de rampzalige weersomstandigheden in het gebied in Noord-Italië. Inmiddels wordt er natuurlijk volop gekeken naar mogelijkheden om de race in te halen, maar de keuzes zijn schaars en volgens bronnen binnen de Formule 1 zal de race hoogstwaarschijnlijk niet worden ingehaald.

Dat weet De Telegraaf te melden. Woensdag hakte de Formule 1 na alle nare berichten rondom de omstandigheden in het gebied nét voor het weekend in Imola een knoop door en werd er besloten dat het niet veilig zou zijn om het hele circus te laten neerstrijken in het getroffen gebied. Emilia-Romagna, de bewuste plek in Noord-Italië, wordt al enkele dagen geteisterd door bizar noodweer, waardoor veel plekken overstroomd zijn en er in verschillende gebieden evacuaties gedaan zijn.

Ellende in het gebied

Eerder deze maand viel er binnen een korte periode een hoeveelheid regen die normaliter per maand valt. De wateroverlast heeft voor een hoop problemen gezorgd waarbij helaas twee mensen zijn omgekomen. Met name het gebied tussen Bologna en Ravenna werd zwaar getroffen. Volgens lokale media moesten ruim 5000 inwoners geëvacueerd worden. Daarnaast zaten veel inwoners zonder elektriciteit, gas en water en zijn ook een aantal spoorwegverbindingen en wegen afgesloten. Vanaf dinsdag was er code rood in het bied en stapelde de ellende zich op.

Weinig bewegingsruimte

Dat deed men bij de Formule 1 besluiten om 'de enige juiste oplossing' te bieden: het afgelasten van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Vanaf hier moet men kijken naar een eventueel nieuw weekend voor de race, maar volgens bronnen uit de paddock lijkt het erop dat we de race in Italië definitief af kunnen gaan schrijven. Het inkorten van de zomerstop, wanneer de fabrieken van teams verplicht hun deuren sluiten, is geen optie. Wanneer men de race in één van de enige open weekenden wil organiseren, ontstaan er situaties waarin we vier of vijf weekenden achter elkaar gaan racen. Ook daar lijkt niemand binnen de paddock warm voor te lopen. Het lijkt dan dus ook zo te zijn dat er een definitieve streep door de race in Imola kan voor het 2023-seizoen. De Formule 1-kalender blijft dan hangen op 22 races.