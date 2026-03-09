Max Verstappen en Charles Leclerc hebben tijdens de rijdersparade in Australië voor een vrolijke noot gezorgd. De kersverse bruidegom Leclerc kon het niet laten om zijn rivaal te plagen met zijn eigen recente huwelijk, wat leidde tot een mooie interactie tussen de twee wereldtoppers op het circuit van Albert Park.

Terwijl de coureurs zich voorbereidden op de race, verschoof de focus even van de sportieve prestaties naar het privéleven van de regerend wereldkampioen. De aanleiding voor het onderonsje was het recente huwelijk van Leclerc. De Monegask trad op 28 februari in het huwelijksbootje met Alexandra Saint Mleux tijdens een besloten ceremonie in Monaco. Op 2 maart deelde de Ferrari-coureur de eerste officiële beelden van de festiviteiten, waarbij zijn partner inmiddels haar achternaam heeft aangepast naar Leclerc. Tijdens de parade op 8 maart greep Verstappen het moment aan om zijn collega te feliciteren met deze mijlpaal. "Gefeliciteerd trouwens!", zo zei de Red Bull-coureur tegen zijn generatiegenoot.

Leclerc voert de druk op

Leclerc liet de felicitatie niet onopgemerkt voorbijgaan en diende Verstappen direct van repliek. "Het is nu jouw beurt!", riep de Monegask lachend terug. Verstappen, die door het omgevingsgeluid even niet leek te horen wat er precies werd gezegd, vroeg om verduidelijking, waarna Leclerc zijn boodschap nogmaals luid en duidelijk herhaalde. De viervoudig wereldkampioen kon de grap wel waarderen, maar gaf toe dat de omgeving inmiddels begint mee te kijken: "Ik weet het! Ik begin de druk nu te voelen!"

Gezinsleven

De opmerking van Leclerc komt niet uit de lucht vallen en sluit aan bij de huidige situatie in het privéleven van de Nederlander. Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet vormen al geruime tijd een koppel en hebben in april 2025 hun eerste gezamenlijke dochter, Lily, mogen verwelkomen. Hoewel het stel nog niet officieel in het huwelijksbootje is gestapt, liet Verstappen begin 2025 al eens doorschemeren dat een bruiloft waarschijnlijk snel zal gebeuren. Tot een officiële aankondiging is het echter nog niet gekomen, wat voor Leclerc reden genoeg was om de Limburger in het openbaar een vriendschappelijk duwtje in de rug te geven.

