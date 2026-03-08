Volgens Racing Bulls-coureur Liam Lawson is de strijd met Sergio Pérez op het circuit van Melbourne onnodig hard geëscaleerd. De Nieuw-Zeelander stelt dat de ervaren Mexicaan nog altijd een wrok koestert uit het verleden en daardoor agressiever rijdt dan de situatie vereist. Dat liet hij weten na afloop van de seizoensopener in Australië.

Hoewel de twee coureurs vandaag in de achterhoede van het veld streden, was de intensiteit van hun duel opvallend hoog. In de zestiende ronde van de wedstrijd kwamen de Racing Bulls-rijder en de Cadillac-coureur elkaar tegen in een gevecht om de veertiende positie, waarbij Pérez zijn concurrent bij het uitkomen van de derde bocht van de baan drukte. Hoewel Lawson de positie later in de race alsnog wist te heroveren, was hij na de finish duidelijk over de houding van zijn rivaal.

Vechten om de wereldtitel

Lawson suggereert dat de agressieve rijstijl van Pérez voortkomt uit hun gezamenlijke geschiedenis, die teruggaat naar een incident in Mexico twee jaar geleden. "Twee jaar later is hij er nog steeds niet overheen. Hij vecht met me alsof het om het wereldkampioenschap gaat, terwijl we om P16 strijden", aldus Lawson bij Motorsport.com. De jonge coureur benadrukte dat de acties van de Mexicaan weliswaar binnen de regels vielen, maar dat de felheid hem verbaasde. "Er was niets illegaals aan, hij was gewoon agressief. Er was niets… eerlijk gezegd kan het me niet schelen, het ging om P16."

Reactie van Pérez

Aan de andere kant van de paddock werd er luchtiger naar het voorval gekeken. Sergio Pérez, die dit seizoen voor het team van Cadillac uitkomt, zag geen kwaad in de stevige duels op het Albert Park Circuit. Volgens de Mexicaan was er simpelweg sprake van gezonde concurrentie op de baan. "Voor mij was het gewoon racen. Het was een beetje leuk racen en dat is het eigenlijk wel. Ik zat in een veel tragere auto, dus ik denk dat het prima is om te vechten", zo verklaarde Pérez over het incident. Ondanks het lichte contact tussen de twee bolides in de elfde bocht, besloten de stewards na een kort onderzoek geen straffen uit te delen.