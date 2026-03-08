Grote onvrede in mediapen: F1-coureurs bang voor "vreselijke ongelukken" door FIA-regels
Volgens regerend wereldkampioen Lando Norris zorgen de nieuwe reglementen in de Formule 1 voor "levensgevaarlijke" situaties op de baan. De McLaren-coureur stelt na de Grand Prix van Australië dat de huidige manier van racen veel te chaotisch is en dat het slechts een kwestie van tijd is voordat er een zwaar ongeluk gebeurt. Hij deed de uitspraken na afloop van de openingsrace van het seizoen, waarin hij als vijfde over de streep kwam.
Hoewel Mercedes het weekend domineerde met een dubbelzege voor George Russell en Kimi Antonelli op het Albert Park Circuit, heerste er in de rest van de paddock vooral onvrede. De nieuwe regels, waarbij de elektrische energie van de power unit een veel grotere rol speelt, zorgen voor onvoorspelbare situaties op het asfalt. Coureurs moeten hun batterij op ongebruikelijke momenten opladen, wat leidt tot grote snelheidsverschillen op de rechte stukken.
Kunstmatig racen
Norris is na de race in Melbourne zeer uitgesproken over de huidige gang van zaken. Wanneer hem gevraagd wordt of de wedstrijd te chaotisch was, reageert hij stellig. "Veel te erg. Het is chaos, we gaan een keer een heel groot ongeluk zien. Dat is spijtig. Wij racen en wij zijn degenen die gewoon wachten tot er iets gebeurt, tot er iets heel erg misgaat", zo werd hij geciteerd door Autosport. Volgens de Brit bevinden de coureurs zich in een positie waar ze zelf weinig invloed op hebben. "Dat is geen fijne positie om in te zitten, maar daar kunnen we nu niets aan doen. Het is zonde, het is erg kunstmatig, afhankelijk van wat de power unit besluit te doen en soms gebeurt dat willekeurig."
Gevaarlijke snelheidsverschillen
Een groot punt van zorg is de veiligheid bij het zogeheten 'harvesten' van energie. Omdat de MGU-K nu 350kW aan vermogen levert, is het verschil in snelheid tussen een auto die oplaadt en een auto die aanvalt enorm toegenomen. Norris waarschuwt voor mogelijke fatale gevolgen van deze enorme verschillen. "Afhankelijk van wat mensen doen, kun je snelheidsverschillen hebben van 30, 40 of 50 kilometer per uur. Wanneer iemand een ander met die snelheid raakt, ga je vliegen en ga je over de hekken. Je kunt daardoor niet alleen zelf iets oplopen, maar anderen ook. Dat is vreselijk om over na te denken."
Onvrede in de mediapen
In de openingsfase vonden er een boel inhaalacties plaats. Dat kwam echter vooral door die eerdergenoemde snelheidsverschillen, veroorzaakt door de verschillende batterijniveaus en het moeten opladen van de batterij. Esteban Ocon van Haas noemde het "pijnlijk" dat een coureur die hij net had ingehaald, meteen kon terugslaan door het gebrek aan elektrische energie. Voor Sergio Pérez van Cadillac was dit geen fijne comeback in de koningsklasse. Hij zei in de mediapen na afloop van de seizoensopener dat "dit niet de Formule 1 is die ik kende". Volgens Ocons teamgenoot Ollie Bearman is het meer "videospelletjes spelen" dan racen.
