Schrikmoment in Monaco: man rent vlak voor aanstormende F2-auto's pitstraat in
Schrikmoment in Monaco: man rent vlak voor aanstormende F2-auto's pitstraat in
Een groot schrikbarend moment in Monaco op zondagochtend: tijdens de Formule 2-race is er een groot veiligheidsincident nipt afgewend toen een man - zonder enige reden - de ingang van de pitstraat overstak. De onbekende persoon wist ternauwernood te ontkomen aan een aanstormende groep Formule 2-wagens.
Het voorval vond plaats in de voorlaatste ronde van de Formule 2 Feature Race, de opwarmer voor de Formule 1-wedstrijd waar Kimi Antonelli en Max Verstappen later op de dag vanaf de eerste startrij vertrekken. Herta dook met zijn Hitech-bolide de pitstraat in voor een verplichte stop, op de voet gevolgd door Nico Varrone en Joshua Durksen. Bij het uitkomen van de langzame Rascasse-bocht stak er plotseling een man rennend de baan over. Hoewel de coureurs al afremden voor de snelheidslimiet van zestig kilometer per uur, was het risico op een fatale afloop voor alle betrokkenen extreem groot. De autosportbond FIA heeft vooralsnog geen officiële verklaring naar buiten gebracht over de identiteit van de baanbetreder, dat overigens hier te bekijken valt.
Tsolov profiteert van fout en pakt de dubbel
De chaotische hoofdrace in de straten van Monte Carlo werd uiteindelijk gewonnen door Nikola Tsolov. De coureur van Campos Racing profiteerde optimaal van een remfout van polesitter Rafael Câmara bij het ingaan van Sainte-Dévote, waardoor de Braziliaan de strijd moest staken. Met deze zege voltooide Tsolov een zeldzame dubbel, nadat hij zaterdag ook al de Sprint Race won. De Bulgaar stijgt hierdoor naar de tweede plaats in het kampioenschap, met slechts één punt achterstand op leider Gabriele Minì. Het podium werd gecompleteerd door Alex Dunne en Ferrari-junior Dino Beganovic, die in de allerlaatste ronde Kush Maini wist te passeren voor de derde plek. Voor Herta verliep de zondag minder succesvol: de Amerikaan kreeg een tijdstraf van tien seconden en kwam als negentiende over de streep.
Herinneringen aan tragedie in 1977
Het incident in het prinsdom roept pijnlijke herinneringen op aan de gevaren van personen op een actief circuit. De racewereld werd bijvoorbeeld in 1977 opgeschrikt door een dramatisch ongeval tijdens de Grand Prix van Zuid-Afrika. Destijds staken twee marshals de baan over op Kyalami om de gestrande Renzo Zorzi te helpen. Formule 1-coureur Tom Pryce kon de tweede marshal, Frederik Jansen van Vuuren, niet meer ontwijken en raakte hem op de racelijn met een snelheid van ruim 270 kilometer per uur. Zowel de marshal als de Britse coureur, die dodelijk werd getroffen door een brandblusser, kwamen bij die brute botsing direct om het leven, waarbij de livebeelden van dat horrorincident niet voor iedereen weggelegd zijn.
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