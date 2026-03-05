Mogelijk geen F1-races in april, Russell vertrouwt Verstappen en co niet | GPFans Recap

Vandaag hadden we voor het eerst sinds tijden weer een persconferentie in aanloop naar een F1-raceweekend. Morgen begint het 2026-seizoen in Australië en dus hadden de journalisten genoeg te vragen aan de coureurs. Wie gaat er het snelste zijn in Melbourne? En wat te doen met de Grands Prix in het Midden-Oosten? In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste en belangrijkste nieuws van vandaag.

Donderdag is traditiegetrouw de mediadag in de Formule - en dus verschenen de coureurs netjes bij de verzamelde pers in Melbourne. Daar ging het vooral over de stand van zaken; hoe staan de teams er voor en wie heeft de beste kansen op het podium op Albert Park? George Russell beticht het Red Bull Racing van Max Verstappen van sandbaggen tijdens de testweken, maar is dat ook zo? Tevens werd de situatie in het Midden-Oosten besproken bij de pers. Door de hevige oorlog die de Verenigde Staten samen met Israël voeren tegen Iran, staan de races in onder meer Bahrein en Saoedi-Arabië flink onder druk. Worden de Grands Prix vervangen door locaties in Europa of krijgen we misschien helemaal geen races in april? Dit en meer lees je in deze gloednieuwe GPFans Recap.

'Alonso en Stroll lopen risico op permanente zenuwschade aan handen'

Adrian Newey, teambaas van Aston Martin, doet een zelden eerder gehoorde onthulling in Melbourne: Fernando Alonso en Lance Stroll lopen een serieus risico op permanente zenuwschade aan hun handen door de extreme trillingen van de nieuwe AMR26. Een zelden eerder gehoord fenomeen. "Fernando denkt dat hij niet meer dan 25 opeenvolgende ronden kan rijden voordat hij risico loopt op permanente zenuwschade aan zijn handen. Lance is van mening dat hij niet meer dan 15 ronden kan rijden voor die drempel wordt bereikt", zo zegt Newey onder meer. Lees hier het hele verhaal over Newey over Aston Martin.

Verstappen duidelijk richting fans: 'Wij zijn in ieder geval niet de snelsten'

Aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen in Melbourne heeft Max Verstappen zich - ondanks een grote berg trots - kritisch uitgelaten over de huidige snelheid van de Red Bull RB22. Hoewel de viervoudig wereldkampioen onder de indruk is van het werk dat is verzet aan de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron, waarschuwt hij dat het team momenteel nog tekortkomt om direct aan de top mee te strijden. "Op basis van wat we in Bahrein hebben geleerd, waren we in ieder geval niet de snelsten. Maar ja, ik heb geen idee. We zullen gewoon moeten afwachten waar we hier staan", aldus Verstappen. Lees hier het hele verhaal van Verstappen over Red Bull Racing.

Russell spreekt zich uit over Midden-Oosten: "We vertrouwen op een juiste beslissing"

George Russell vindt dat de Formule 1 en de FIA een grote verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de huidige situatie in het Midden-Oosten. Volgens de Brit moet de sport goed nadenken over wat men gaat doen met de aanstaande races in het conflictgebied. "We vertrouwen erop dat de mensen aan de top de juiste beslissing nemen. Ik weet zeker dat er een plan B klaar ligt. Maar eerlijk gezegd stellen we op dit moment nog niet veel vragen, omdat we ervan uitgaan dat men er bovenop zit", aldus de Brit. Lees hier het hele artikel over Russell over het Midden-Oosten.

'Géén vervangende races bij afgelastingen Bahrein en Djedda meest reëel'

De situatie in het Midden-Oosten houdt de hele wereld en dus ook de Formule 1-paddock in zijn greep. De FIA en de FOM staan op een lastig kruispunt: wat moeten zij namelijk doen met de snel naderende races in Bahrein en Djedda? Volgens De Telegraaf ligt er nu in ieder geval een meest realistisch scenario op tafel. "De meest reële optie is momenteel dat er géén vervangende Grand Prix komt en er in heel april niet wordt geracet. De F1-top en FIA laten weten de situatie zorgvuldig te monitoren en de veiligheid van al het personeel te willen waarborgen. Gaan de races in Bahrein en Jeddah niet door, dan gaat het aantal races in 2026 dus normaal gesproken van 24 naar 22", aldus de krant. Lees hier het hele artikel over de Grands Prix in het Midden-Oosten.

Sainz ziet twee kanshebbers: "Hij of Verstappen wordt wereldkampioen in 2026"

Carlos Sainz Jr. (31) is in Melbourne om zich voor te bereiden op de Grand Prix van Australië, waar het nieuwe F1-seizoen van 2026 wordt afgetrapt. Williams lijkt vooralsnog niet tot de titelkandidaten te behoren, maar volgens de Spanjaard geldt dat wel voor Max Verstappen. Sainz denkt dat Verstappen één van de twee grootste kanshebbers is op het kampioenschap. "Als ik twee namen mag noemen, dan zeg ik George Russell of Max Verstappen", zo zegt de Madrileen. "Dat baseer ik op basis van wat ik tijdens de drie dagen testen in Bahrein heb gezien." Lees hier het hele artikel over Carlos Sainz.

Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

Volgens Mercedes-coureur George Russell is de kans groot dat Red Bull Racing tijdens de wintertests in Bahrein bewust met de handrem erop heeft gereden. De Brit stelt dat de formatie uit Milton Keynes "verdacht traag" oogde tijdens de tweede testweek, wat volgens hem wijst op een spelletje om de werkelijke snelheid van de RB22 te verbergen. "Ik denk dat Red Bull er verdacht langzaam uitzag in de tweede test", zo zegt hij. "Terwijl wijzelf en Ferrari een paar tienden sneller gingen met een paar nieuwe upgrades aan de auto, heb ik er moeite mee om te begrijpen hoe zij in een week tijd zeven tienden hebben verloren." Lees hier het hele artikel van Russell over Red Bull Racing.

