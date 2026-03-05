Aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen in Melbourne heeft Max Verstappen zich - ondanks een grote berg trots - kritisch uitgelaten over de huidige snelheid van de Red Bull RB22. Hoewel de viervoudig wereldkampioen onder de indruk is van het werk dat is verzet aan de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron, waarschuwt hij dat het team momenteel nog tekortkomt om direct aan de top mee te strijden.

De overstap naar de eigen motoren van Red Bull Ford Powertrains markeert een historisch moment voor de renstal uit Milton Keynes. Tijdens de wintertests in Bahrein bleek de nieuwe krachtbron, die intern de DM01 wordt genoemd, direct zeer betrouwbaar. Toch is de pure snelheid van de bolide volgens Verstappen nog niet op het gewenste niveau om de concurrentie van Ferrari, Mercedes en McLaren direct te kunnen domineren.

Trots

Verstappen is eerlijk over de huidige krachtsverhoudingen op de grid. Na de testdagen in Bahrein, ziet hij nog veel ruimte voor verbetering. Toch is het trots op het project dat momenteel overheerst: "Ik ben heel blij met wat we in de wintertests hebben laten zien", zo citeert Motorsport.com. "Het was een geweldig en trots moment voor iedereen, hoe dit project zo is samengekomen met de krachtbron en auto. Ik was echt positief verrast hoe alles aanvoelde. De regelwijzigingen waren heel complex voor iedereen, maar het gevoel in de auto en de beleving van de motor en auto was goed. Ik heb natuurlijk mijn zegje gedaan over de dingen die ik niet leuk vind [aan de regels], maar wat we binnen het team gedaan hebben, is echt heel goed. "

Geen favoriet in Melbourne

Voor de seizoensopening op het Albert Park Circuit tempert de Nederlander dan ook de verwachtingen van de fans. Hij verwacht op dit moment niet dat hij direct voor de overwinning kan gaan. "Daar zijn we dus erg blij mee. Natuurlijk willen we, als we naar de prestaties kijken, iets sneller zijn – en eigenlijk wil iedereen natuurlijk altijd sneller zijn – maar op basis van wat we in Bahrein hebben geleerd, waren we in ieder geval niet de snelsten. Maar ja, ik heb geen idee. We zullen gewoon moeten afwachten waar we hier staan."

