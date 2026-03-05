De Telegraaf: 'Géén vervangende races bij afgelastingen Bahrein en Djedda meest reëel'
De situatie in het Midden-Oosten houdt de hele wereld en dus ook de Formule 1-paddock in zijn greep. De FIA en de FOM staan op een lastig kruispunt: wat moeten zij namelijk doen met de snel naderende races in Bahrein en Djedda? Volgens De Telegraaf ligt er nu in ieder geval een meest realistisch scenario op tafel.
De directe aanleiding voor de grote onrust is een raketaanval op een servicecentrum in Manama op 28 februari, op slechts dertig kilometer van het Bahrain International Circuit. Deze inslag leidde tot de onmiddellijke annulering van een geplande Pirelli-bandentest, waarbij tweeduizend personeelsleden geëvacueerd moesten worden. De dreiging is dermate serieus dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken even later een negatief reisadvies met code oranje en rood heeft afgegeven voor zowel Bahrein als Saoedi-Arabië. Voor de teams en fans die op 12 en 19 april in de Golfregio worden verwacht, zorgt dit voor een enorme onzekerheid, vergelijkbaar met de situatie in 2011 toen de race in Bahrein werd afgelast vanwege de Arabische Lente.
Beslissing in twee weken
In Melbourne staan er dan ook meteen diverse overleggen op het programma om de opties door te nemen hoe deze problemen getackeld kunnen worden. In principe zijn de races nog wel even weg, maar in verband met allerlei logistieke haken en ogen moet er toch sneller beslist worden dan verwacht: "Dat heeft bijvoorbeeld te maken met al het vrachtverkeer dat op tijd die kant op moet. Het is de verwachting dat de beslissing over het doorgaan van die races valt binnen twee weken, uiterlijk in de week ná de Grand Prix van China van 15 maart", zo wordt er gemeld door de ochtendkrant.
Mogelijk geen races in april
In eerste instantie werd er met name gesproken over het uitstellen van de races of het aankondigen van vervangende circuits, waarbij Portimão en Imola met enige regelmaat naar voren kwamen. Daar komt volgens de doorgaans goed ingelichte bron echter niks van in: "De meest reële optie is momenteel dat er géén vervangende Grand Prix komt en er in heel april niet wordt geracet. De F1-top en FIA laten weten de situatie zorgvuldig te monitoren en de veiligheid van al het personeel te willen waarborgen. Gaan de races in Bahrein en Jeddah niet door, dan gaat het aantal races in 2026 dus normaal gesproken van 24 naar 22." Het zou betekenen dat Verstappen - zoals er wordt gekopt in de titel van het medium - de hele maand april, net als zijn collega's, dan niet in actie komt. De eerstvolgende race na Japan [29 maart] is dan pas op 3 mei in Miami.
