George Russell vindt dat de Formule 1 en de FIA een grote verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de huidige situatie in het Midden-Oosten. Volgens de Brit moet de sport goed nadenken over wat men gaat doen met de aanstaande races in het conflictgebied.

Dat laat hij weten in gesprek met Motorsport.com. De uitspraken van Russell komen op een cruciaal moment, aangezien er in april twee Grands Prix in de regio op de kalender staan. Terwijl de paddock zich momenteel in Melbourne bevindt voor de voorbereidingen op de volgende race, wordt er achter de schermen intensief gesproken over de veiligheid van de evenementen in Bahrein en Saoedi-Arabië. De situatie in de regio verandert dagelijks, waardoor de roep om duidelijkheid vanuit de teams en coureurs toeneemt.

Russell, die tevens directeur is van de rijdersvakbond GPDA, benadrukt dat de Formule 1 niet kan wegkijken bij geopolitieke spanningen. "Uiteindelijk vertrouwen we er allemaal op dat de Formule 1 en de FIA de juiste beslissing nemen. De situatie kan elke dag anders zijn, dat weten we. Daarbij zijn we nog vier of vijf weken verwijderd van die race, dus niemand dringt op dit moment echt aan op antwoorden."

Hoewel de coureurs aangeven volledig te vertrouwen op de veiligheidsprotocollen van de FIA en de Formule 1-organisatie, vindt Russell dat de sportwereld zich niet mag afsluiten voor de realiteit buiten het circuit. "We vertrouwen erop dat de mensen aan de top de juiste beslissing nemen. Ik weet zeker dat er een plan B klaar ligt. Maar eerlijk gezegd stellen we op dit moment nog niet veel vragen, omdat we ervan uitgaan dat men er bovenop zit." Met de races in Bahrein en Saoedi-Arabië op de planning voor halverwege april, neemt de druk op de sportbond toe om knopen door te hakken. In Melbourne vinden vandaag crisisgesprekken plaats tussen de teams, de FIA en de FOM om de logistieke haalbaarheid en de veiligheid te evalueren. Hoewel er nog geen officiële wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt er achter de schermen al nagedacht over alternatieve locaties in Europa, zoals Imola of Portimão, mocht de veiligheid in het Midden-Oosten niet gegarandeerd kunnen worden. Een definitief besluit hierover wordt uiterlijk halverwege maart verwacht.

