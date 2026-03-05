Adrian Newey, teambaas van Aston Martin, doet een zelden eerder gehoorde onthulling in Melbourne: Fernando Alonso en Lance Stroll lopen een serieus risico op permanente zenuwschade aan hun handen door de extreme trillingen van de nieuwe AMR26. Een zelden eerder gehoord fenomeen.

Het team van Aston Martin beleefde natuurlijk een desastreuse voorbereiding op dit seizoen, waarbij de tijd beperkt werd en er duidelijk veel problemen waren. Nu krijgen we eindelijk meer inzicht in de precieze zorgen. De problemen kwamen aan het licht tijdens de voorbereidingen op de eerste Grand Prix van het jaar in Melbourne. Hoewel er achter de schermen hard wordt gewerkt aan oplossingen, is de situatie vooralsnog niet onder controle. De trillingen zijn niet alleen schadelijk voor de mechanische onderdelen van de auto, maar worden via het chassis direct doorgegeven aan de handen en vingers van de coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Gevaar voor de coureurs

Het stijve chassis van koolstofvezel dempt de trillingen nauwelijks, waardoor deze direct worden doorgegeven aan de vingers van de rijders. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de inzetbaarheid van Alonso en Stroll tijdens de race. "Fernando denkt dat hij niet meer dan 25 opeenvolgende ronden kan rijden voordat hij risico loopt op permanente zenuwschade aan zijn handen. Lance is van mening dat hij niet meer dan 15 ronden kan rijden voor die drempel wordt bereikt", zo citeert The Race de ontwerper. Newey geeft toe dat het team hierdoor zwaar beperkt zal zijn in het aantal ronden dat zij tijdens de Grand Prix kunnen voltooien, totdat de trillingen bij de bron zijn aangepakt.

Eraf vallende onderdelen

Naast de fysieke risico's voor de coureurs zorgt de vibratie ook voor bizarre mechanische mankementen aan de auto. "Die vibratie in het chassis veroorzaakt een paar betrouwbaarheidsproblemen. Spiegels vallen eraf, achterlichten vallen eraf, dat soort dingen die we moeten aanpakken", klinkt het. Volgens Newey is het chassis op zichzelf competitief en zou het team normaal gesproken rond de vijfde plek in de pikorde staan, wat goed zou zijn voor deelname aan Q3. De huidige problemen zorgen er echter voor dat de prestaties in Australië noodgedwongen worden getemperd.