Formule 1 onthult officiële introvideo voor 2026-seizoen
De Formule 1 heeft vandaag de officiële introductievideo voor het nieuwe seizoen gedeeld. Met de seizoensopener in Australië voor de deur, geeft de sport een voorproefje van wat de fans kunnen verwachten in dit nieuwe tijdperk. "Featuring all 22 F1 drivers - the 2026 Formula 1 Opening Titles are here!", zo luidt de officiële aankondiging bij de lancering van de beelden. De video, die een kleine minuut duurt, zet alle coureurs in de schijnwerpers die dit jaar de grid vormen.
In de nieuwe intro is goed te zien hoe de sport is veranderd. Voor het eerst sinds lange tijd staan er weer elf teams aan de start, mede door de toevoeging van het TWG Cadillac F1 Team. Dit team trapt de nieuwe 2026-intro dan ook af met Sergio Pérez die als eerste in beeld komt. De focus ligt dit jaar sterk op de technologische revolutie, waarbij de beelden verwijzen naar de nieuwe actieve aerodynamica en de 50/50 vermogensverdeling van de motoren. Uiteraard zien we ook Max Verstappen terug in de video, die wordt afgesloten door Lando Norris die het 'nummer 1'-gebaar maakt.
▶︎ Bekijk de nieuwe F1-intro voor 2026 hier.
