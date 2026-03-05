Lando Norris vreest dat McLaren momenteel niet in staat is om het gat met de concurrentie te dichten voor de start van het nieuwe Formule 1-tijdperk. De coureur stelt dat de renstal voor een enorme opgave staat en dat er drastische veranderingen nodig zijn om competitief te blijven, zo laat hij weten in gesprek met Motorsport.com.

Hoewel Norris vorig jaar de wereldtitel veroverde, hangt er een sfeer van onzekerheid boven de renstal uit Woking. Dit heeft alles te maken met de nieuwe reglementen die dit jaar van kracht worden, waarbij de focus ligt op een nieuwe motorformule met een 50/50 vermogensverdeling en de introductie van actieve aerodynamica. Ondanks de voortzetting van de samenwerking met motorleverancier Mercedes, is het zeer onwaarschijnlijk dat de papaja's de dominantie van vorig jaar kunnen hervinden.

Geen achterstand

Sinds de wintertests in Bahrein is duidelijk dat McLaren momenteel niet tot de absolute top lijkt te behoren. Norris benadrukt in gesprek met Motorsport.com dat hij er heel anders tegenaan kijkt: "Ik heb eigenlijk gewoon veel vertrouwen in het team, wat er ook gebeurt. Ik denk niet dat we met een achterstand beginnen. Zelfs als je de tweede, derde of vierde snelste bent, vind ik niet dat je dan op achterstand staat. In voorgaande jaren, waarin het soms lastiger was om gedurende het seizoen vooruitgang te boeken, hebben we zeker bewezen dat dat wel degelijk kan. En ik blijf geloven dat het een lang, heel lang seizoen is. Dus dat blijf ik geloven", zo stelt hij.

Upgrades

In dat proces lijkt hij voornamelijk op upgrades te mikken: "Ik heb er veel vertrouwen in dat het team, als we niet op de best mogelijke manier beginnen, zo efficiënt mogelijk blijft werken om upgrades te brengen en later in het seizoen grote stappen te zetten om het tij te keren, als dat nodig is. Maar zelfs als we goed beginnen, verwacht ik nog steeds dat we doorgaan met verbeteren en halverwege het seizoen nog veel stappen zetten. Dat is zeker het doel. Dus ja, we laten ons zeker niet leiden door onze resultaten dit weekend of in de eerste race van het jaar. Het gaat er vooral om te begrijpen dat het een lang seizoen is en dat we genoeg tijd hebben om ons te verbeteren."

