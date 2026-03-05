Valtteri Bottas begint het nieuwe Formule 1-seizoen in Melbourne met een onverwachte meevaller. De Finse coureur, die dit jaar uitkomt voor het nieuwe team van Cadillac, hoeft de gridstraf van vijf plaatsen die hij nog open had staan niet in te lossen. Door een wijziging in de sportieve reglementen van de FIA is de sanctie officieel komen te vervallen, zo meldt de Fin zelf.

De sanctie stamde nog uit de Grand Prix van Abu Dhabi in 2024, de laatste race van Bottas in dienst van Sauber. Tijdens die wedstrijd was de ervaren rijder betrokken bij aanvaringen met Kevin Magnussen. Omdat hij de race voortijdig moest beëindigen en de tijdstraffen niet meer op het circuit kon inlossen, werden deze omgezet in een gridstraf voor zijn volgende Grand Prix. Aangezien Bottas vorig jaar niet op de grid stond, werd algemeen aangenomen dat hij de straf tijdens de seizoensopener in Australië alsnog zou moeten incasseren.

Nieuwe regels bieden uitkomst

De FIA heeft echter vorig jaar de regels aangepast, waardoor gridstraffen die na twaalf maanden nog niet zijn ingelost, automatisch van de kerfstok worden gepoetst. Hoewel er aanvankelijk onduidelijkheid bestond of deze regel ook met terugwerkende kracht zou gelden voor incidenten van vóór de wijziging, heeft Bottas in de paddock van Albert Park bevestigd dat hij dit weekend gewoon vanaf zijn behaalde kwalificatiepositie mag vertrekken. De coureur deelde het nieuws enthousiast met zijn volgers op sociale media. "Het is geweldig om hier in Melbourne terug te zijn in de paddock voor de eerste race van het seizoen. Het wordt zelfs nog beter: ik heb goed nieuws voor jullie. Kennen jullie mijn gridstraf van vijf plaatsen nog? Die is weg. Met de nieuwe reglementen is deze verdwenen. Goede tijden!", zo klinkt het enthousiast vanuit de mond van de Fin.

Bevestiging in de paddock

Tijdens de mediadag in aanloop naar het raceweekend kwam het onderwerp opnieuw ter sprake. Bottas grapte tegenover de aanwezige journalisten dat zij zijn aankondigingen beter in de gaten hadden moeten houden. "Volg je me niet op Instagram? Ik heb twintig minuten geleden net een aankondiging gedaan. Blijkbaar is het verdwenen. Ja, dankzij een nieuwe regel. Dus geen gridstraf. Dat is goed", aldus de Cadillac-coureur. De beslissing van de overkoepelende autosportbond is een welkome opsteker voor Cadillac, dat dit weekend zijn debuut maakt als elfde team op de grid. Dat Bottas nu niet direct met een achterstand aan het weekend hoeft te beginnen, zorgt voor een positieve start.

