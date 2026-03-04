Oscar Piastri houdt vooralsnog een slag om de arm wat betreft zijn kansen tijdens het aankomende raceweekend in Melbourne. Volgens de McLaren-coureur staat zijn team er weliswaar goed voor, maar lijkt de concurrentie op dit moment een streepje voor te hebben. Dat laat hij weten in gesprek met onder meer PlanetF1.com.

Piastri baseert zijn gereserveerde houding op de resultaten van de onlangs verreden wintertests. Volgens de Australiër, die op Albert Park voor eigen publiek rijdt, zit McLaren er weliswaar goed bij, maar zijn er concurrenten die er mogelijk beter voorstaan. "Het eerlijke antwoord is dat ik geen idee heb. Ik denk dat we op basis van de tests vooraan meedoen. Ik zou zeker niet zeggen dat we de favoriet zijn om te winnen", aldus de Australiër. Hoewel McLaren vorig jaar nog een zeer sterke indruk achterliet, is er volgens hem veel veranderd door de nieuwe reglementen. "Ik denk niet dat het plaatje er voor ons op dit moment zo positief uitziet als twaalf maanden geleden, maar het grote voorbehoud voor iedereen is dat er nog zoveel potentieel onontdekt is", aldus Piastri.

Uitdagingen op het circuit van Albert Park

Het circuit in Albert Park brengt bovendien specifieke uitdagingen met zich mee, zeker in combinatie met de nieuwe krachtbronnen van dit jaar. Piastri benadrukt dat de formatie uit Woking snel grip moet krijgen op de situatie om competitief te kunnen zijn. "Zelfs tijdens de tests hebben we enorm veel geleerd en veel snelheid gewonnen in zes dagen tijd. Als we hier waren verschenen met de auto die we op de eerste testdag hadden, zouden we eerlijk gezegd waarschijnlijk in het middenveld of achteraan hebben gestaan", zo legt hij uit. "Melbourne gaat een heel ander circuit zijn dan Bahrein of Barcelona, niet alleen qua lay-out, maar ook vanwege de uitdagingen voor de krachtbronnen."

De 'grote vier' van Zak Brown

De woorden van de jonge coureur sluiten aan bij de eerdere analyse van Zak Brown, de CEO van McLaren. De Amerikaan gaf tijdens de wintertests in Sakhir al aan dat hij een duidelijke top vier ziet ontstaan, waarbij McLaren vooralsnog niet bovenaan dat lijstje staat. "Ik denk dat we een goede auto hebben geproduceerd. Ik denk dat we bij de grote vier zullen horen. Ik denk niet dat we vooraan de grote vier staan, maar het wordt een lang seizoen met veel ontwikkeling", zo stelt Brown. Hij ziet vooral gevaar uit Europese hoek: "De rode en de zilveren jongens zien er erg sterk uit. En ik denk dat we bij Red Bull nog niet alles hebben gezien. Maar ik denk dat we zeker in de top vier staan."

Mercedes en Ferrari een stap voor

Teambaas Andrea Stella deelt die mening en ziet een duidelijk gat met de directe concurrentie. Waar McLaren en Red Bull Racing volgens hem momenteel aan elkaar gewaagd zijn, lijken Mercedes en Ferrari de toon te zetten. Piastri concludeert dan ook dat er nog het nodige werk aan de winkel is voor de start van zijn thuisrace: "We doen mee, maar ik denk dat we nog wat meer moeten vinden."

