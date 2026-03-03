Terwijl alle Formule 1-fans uitkijken naar aankomend weekend, woedt er in het Midden-Oosten een flinke oorlog tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Deze twee onderwerpen gecombineerd vormden dan ook een groot deel van de nieuwsheadlines van vandaag. In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het belangrijkste nieuws.

De Verenigde Staten en Israël hebben de handen ineengeslagen en zijn de strijd aangegaan met Iran. Daarbij werd de Iraanse leider Ali Khamenei gedood. Iran nam vrijwel direct wraak en viel diverse Amerikaanse- en Israëlische doelen aan in de regio. Diverse landen, waaronder Bahrein, Saoedi-Arabië en Qatar, raakten betrokken en werden aangevallen door Iran. In al deze landen wordt ook geracet door de Formule 1, maar ook het WEC had in Qatar een race gepland staan. Deze is inmiddels door de FIA geannuleerd en zal op een later moment worden ingehaald. De Formule 1 kijkt momenteel of het verstandig is om in april te gaan racen in Bahrein en Saoedi-Arabië. Achter de schermen wordt met Italië en Portugal gepraat als eventueel alternatief. Max Verstappen vloog op zijn beurt 'gewoon' over het gevaarlijke luchtruim van Saoedi-Arabië richting Australië, zo bleek uit de vliegtracker. Dit en nog veel meer lees je in deze gloednieuwe GPFans Recap.

Red Bull Powertrains wijst naar logge regels FIA: "Er zijn al zoveel beperkingen"

We beginnen ietwat rustig, met een nieuwtje over de homologatieregel van de FIA. Ben Hodgkinson, technisch directeur van Red Bull Racing, baalt hiervan. De Engelsman stelt dat het proces vrij log is en dat het motorleverancies in de weg staat om terrein goed te maken op rivalen. "Als het aan mij lag, zou ik de homologatie van motoren afschaffen om de competitie op het circuit te bevorderen", zo legt Hodgkinson bij Autoracer uit. "Er zijn al zoveel beperkingen: we hebben een budgetlimiet en beperkte ontwikkeltijd op de testbank… het toevoegen van homologatie was niet nodig", zo gaat hij verder. Lees het hele artikel over Hodgkinson over de homologatieregel hier.

Tim Coronel prijst foefje Mercedes: "Gewoon een fantastische innovatie"

Volgens Tim Coronel moeten de rivalen van Mercedes niet zo piepen over het gevonden slimmigheidje wat betreft de compressieverhouding. De coureur stelt dat dit typisch Formule 1 is en kan dan ook in gesprek met GPFans niets met het argument dat het tegen de geest van het reglement zou zijn. "Ja, tegen de geest van het reglement. Ik vind het gewoon een fantastische innovatie en ik zou als ik die anderen was zo snel mogelijk daar heel veel effort in stoppen", zo zegt hij onder meer. Lees hier het hele artikel over Tim Coronel en Mercedes.

Organisatie Bahrein reageert bij GPFans op twijfels over F1-race

Te midden van alle onrust in het Midden-Oosten vraagt de Formule 1 zich af of het volgende maand wel mogelijk is om te racen in Bahrein en in Saoedi-Arabië. De organisatie van de race in Bahrein reageerde exclusief in gesprek met GPFans op die zorgen. "Zoals we de afgelopen dagen hebben gezien, ontwikkelt de situatie in de regio zich snel. Met nog 38 dagen tot de race is het te vroeg om de impact van de regionale situatie op het raceweekend te kunnen inschatten", zo lieten zij onder meer weten. Lees hier de hele reactie van de organisatie van de Grand Prix van Bahrein.

'F1 heeft twee locaties op het oog om GP van Bahrein mogelijk te vervangen'

Volgens het Spaanse El Partidazo de COPE is de Formule 1 al alternatieven aan het zoeken voor de race in het Midden-Oosten, waar het momenteel zeer onrustig is. In april reist de koningsklasse af naar Bahrein en Saoedi-Arabië, maar de sport zou al twee vervangende locaties op het oog hebben. Het Spaanse medium meldt dat de Formule 1 momenteel alternatieven overweegt en dat niet alleen om veiligheidsredenen. Er zijn namelijk ook zorgen over de logistieke voorbereidingen, die lastiger worden nu delen van het luchtruim in het Midden-Oosten zijn gesloten. De sport zou daarom overwegen om de race in Bahrein te vervangen door de Grand Prix van Emilia-Romagna. Ook de Grand Prix van Portugal wordt genoemd als mogelijke vervanger. Lees hier het hele artikel over de mogelijke racevervangers voor de F1-kalender.

Code rood: VS roept burgers op per direct Midden-Oosten te verlaten, F1 op losse schroeven

Het lijkt met de dag aannemelijker te worden dat er een streep gaat door de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië. De Verenigde Staten heeft vandaag al haar burgers in het Midden-Oosten opgeroepen per direct de regio te verlaten. "Jullie veiligheid en bescherming is onze hoogste prioriteit", zo klonk het vanuit de mond van de minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Dit insinueert dat de rust niet op korte termijn gaat terugkeren. Donald Trump, president van de Verenigde Staten, heeft al gewaarschuwd dat "de grootste golf" nog moet komen en dat de huidige aanvallen slechts het begin zijn. Lees hier het hele artikel over de situatie in het Midden-Oosten en de impact op de F1.

FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten

De seizoensopener van het FIA World Endurance Championship (WEC) in Qatar is officieel uitgesteld. Vanwege de huidige geopolitieke situatie in het Midden-Oosten zal de race op het Lusail International Circuit, die oorspronkelijk voor eind maart op de planning stond, naar een later moment dit jaar worden verschoven. Hierdoor verhuist de start van het kampioenschap naar Italië, waar de 6 uur van Imola nu de eerste ronde van het seizoen zal vormen. Lees hier het hele artikel over het annuleren van de race in Qatar door de FIA.

