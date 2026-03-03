'F1 heeft twee locaties op het oog om GP van Bahrein mogelijk te vervangen'
Volgens het Spaanse El Partidazo de COPE is de Formule 1 al alternatieven aan het zoeken voor de race in het Midden-Oosten, waar het momenteel zeer onrustig is. In april reist de koningsklasse af naar Bahrein en Saoedi-Arabië, maar de sport zou al twee vervangende locaties op het oog hebben.
Zaterdag werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Israël het vuur hebben geopend op Iran, dat daarop heeft gereageerd met eigen aanvallen. Daarbij zouden ook doelwitten in Saoedi-Arabië zijn getroffen. De bandentest van Pirelli, waarbij de Formule 1-teams McLaren en Mercedes dit weekend in actie zouden komen, is dan ook afgelast. De test zou plaatsvinden op het Bahrain International Circuit, maar gezien de onrust in het land zijn de testdagen geannuleerd.
Formula 1 houdt situatie in de gaten
De Formule 1 heeft afgelopen weekend onder meer aan GPFans laten weten dat het de situatie in het Midden-Oosten in de gaten houdt. In april reist de koningsklasse namelijk af naar de regio en zal daar in Bahrein en Jeddah racen, al is dat afhankelijk van de veiligheidssituatie. Het FIA World Endurance Championship reist eind maart af naar Qatar en houdt de situatie eveneens nauwlettend in de gaten.
Imola en Portugal als mogelijke vervangers
Het Spaanse medium meldt dat de Formule 1 momenteel alternatieven overweegt en dat niet alleen om veiligheidsredenen. Er zijn namelijk ook zorgen over de logistieke voorbereidingen, die lastiger worden nu delen van het luchtruim in het Midden-Oosten zijn gesloten. De sport zou daarom overwegen om de race in Bahrein te vervangen door de Grand Prix van Emilia-Romagna. Ook de Grand Prix van Portugal wordt genoemd als mogelijke vervanger.
