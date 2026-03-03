De seizoensopener van het FIA World Endurance Championship (WEC) in Qatar is officieel uitgesteld. Vanwege de huidige geopolitieke situatie in het Midden-Oosten zal de race op het Lusail International Circuit, die oorspronkelijk voor eind maart op de planning stond, naar een later moment dit jaar worden verschoven. Hierdoor verhuist de start van het kampioenschap naar Italië, waar de 6 uur van Imola nu de eerste ronde van het seizoen zal vormen.

Het besluit om de Qatar 1812km te verplaatsen is genomen na intensief overleg tussen de WEC-organisatie en de lokale autoriteiten. De veiligheid van alle betrokkenen gaf hierbij uiteindelijk de doorslag. "Met de veiligheid en beveiliging van deelnemers, personeel en fans als hoogste prioriteit, is het besluit genomen om het evenement dat zou plaatsvinden op 26 tot en met 28 maart uit te stellen", zo laten de organisatoren van het kampioenschap weten.

Onrust in de regio dwingt tot ingrijpen

De onrust in de regio is de afgelopen dagen flink toegenomen na grootschalige militaire acties. Na luchtaanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran, volgden er vergeldingsacties vanuit Iran met raketten en drones. Deze escalatie heeft geleid tot een onveilige situatie in het luchtruim en de omliggende landen, waaronder Qatar. Hoewel de race een belangrijk moment op de kalender is voor zowel de fans als de teams, was uitstel gezien de huidige omstandigheden onvermijdelijk om de veiligheid te kunnen garanderen.

FIA-president benadrukt prioriteit van veiligheid

Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, steunt het besluit volledig en bedankt de betrokken partijen voor hun medewerking in deze complexe situatie. "De veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap zal altijd de eerste prioriteit van de FIA zijn", aldus de topman. Hij voegde daaraan toe dat de race in Qatar een speciale plek inneemt in het kampioenschap: "We zullen nauw samenwerken met alle betrokkenen om de race later in het seizoen te herplannen."

Sportieve belangen zijn ondergeschikt

Ook Pierre Fillon, de president van de Automobile Club de l’Ouest (ACO), benadrukt dat sport op dit moment niet de belangrijkste zaak is. "Eerst en vooral moet ik benadrukken dat onze gedachten uitgaan naar de slachtoffers van dit verschrikkelijke conflict. Op momenten als deze zijn sportieve belangen duidelijk ondergeschikt, en daarom is er snel een besluit genomen dat het evenement op dit moment niet door kan gaan", zo stelt Fillon. De organisatie blijft de ontwikkelingen in de regio nauwgezet volgen in de hoop op een spoedige terugkeer naar stabiliteit.

Seizoen start nu in april in Italië

Door het uitstel van de race in Qatar en de bijbehorende Prologue-test, moeten de teams en coureurs hun logistieke plannen volledig omgooien. De eerste race van het jaar vindt nu plaats in de regio Emilia-Romagna. "De eerste ronde van het seizoen zal bijgevolg nu de 6 uur van Imola in Italië zijn op 17 tot en met 19 april", aldus de organisatie.

Wachten op definitieve datum voor Qatar

Wat betreft de nieuwe datum voor de race in Qatar is er nog geen volledige duidelijkheid, maar WEC-CEO Frédéric Lequien kon al wel een indicatie geven over de planning. "Hoewel we nog een paar dagen nodig hebben om de exacte herziene datum definitief vast te stellen, kan ik bevestigen dat het tijdens de tweede helft van het seizoen zal zijn", zo besluit Lequien. De organisatie verwacht op korte termijn meer informatie te kunnen verstrekken over de aangepaste kalender.

Belangrijke data en locaties FIA WEC 2026 Evenement Locatie Datum 6 uur van Imola Italië 17-19 april Qatar 1812km Qatar Tweede helft van het seizoen (exacte datum nog te bepalen)

Tijdschema WEC 6 uur van Imola 2026 (CET/Amsterdam) Dag Sessie Tijd (Indicatief) Vrijdag 17 april Vrije Training 1 11:00 - 12:30 Vrijdag 17 april Vrije Training 2 15:30 - 17:00 Zaterdag 18 april Vrije Training 3 10:30 - 11:30 Zaterdag 18 april Kwalificatie & Hyperpole 14:45 - 16:00 Zondag 19 april Race (6 uur) 13:00 - 19:00