Volgens Tim Coronel moeten de rivalen van Mercedes niet zo piepen over het gevonden slimmigheidje wat betreft de compressieverhouding. De coureur stelt dat dit typisch Formule 1 is en kan dan ook in gesprek met GPFans niets met het argument dat het tegen de geest van het reglement zou zijn.

Tijdens de winterstop werd bekend dat Mercedes een slimmigheidje had gevonden. Zo heeft de FIA vastgesteld dat de compressieverhouding van de power unit dit seizoen op 16:1 moet liggen, maar zou Mercedes tijdens het rijden 18:1 behalen. De FIA controleert de verhouding wel, maar dit doet tijdens een statische test. Afgelopen weekend vond er een stemming plaats om alsnog het foefje aan te pakken. Zo zal er vanaf 1 juni dit jaar niet alleen een controle plaatsvinden bij kamertemperatuur, maar ook als de motor op bedrijfstemperatuur werkt. Vanaf 2027 wordt de 'koude' test in z'n geheel afgeschaft.

'Fantastische innovatie'

Het argument van de rivalen van Mercedes veegt Coronel van tafel: "Ja, tegen de geest van het reglement. Ik vind het gewoon een fantastische innovatie en ik zou als ik die anderen was zo snel mogelijk daar heel veel effort in stoppen." Wel begrijpt Coronel dat het voor de rivalen lastig is om het trucje te implementeren: "Aan het begin van het seizoen moest je nu een beetje bepalen hoeveel uur, welke tijd, hoeveel geld en dat soort dingen in bepaalde dingen. Dus die [rivalen red.] hebben zichzelf een beetje klem gezet. Die zitten dus aan de verkeerde kant van de lijn op het ogenblik."

Het nieuwe reglement is gefocust op de power units en Coronel stelt dat de rivalen van Mercedes simpelweg de plank hebben misgeslagen: " Maar ja, we weten allemaal de meeste winst en en de snelste winst haal je natuurlijk uit de snelheid. Dat is de motor. En ja, we wisten eigenlijk al een beetje. We hoorden al de geluiden vorig jaar dat Mercedes natuurlijk altijd. Is altijd al gebleken, ook ook in de historie, aan de goede kant van de lijn zit op dat vlak. En als je daar een trucje mee hebt, ja. Good job! En het is heel knap dat de andere teams weten dat dat trucje er is. Dus als ik hun was. Als je weet dat het er is. Ik zou er werk van maken."

