Het lijkt met de dag aannemelijker te worden dat er een streep gaat door de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië. De Verenigde Staten heeft vandaag al haar burgers in het Midden-Oosten opgeroepen per direct de regio te verlaten. "Jullie veiligheid en bescherming is onze hoogste prioriteit", zo klonk het vanuit de mond van de minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Dit insinueert dat de rust niet op korte termijn gaat terugkeren.

Het is code rood in het Midden-Oosten. Iran neemt Amerikaanse ambassades onder vuur, terwijl Israëlische troepen dieper Libanon binnentrekken en Iran als een bezetene tegenaanvallen uitvoert in allerlei landen, waaronder ook al nabij Cyprus. Afgelopen nacht werd Saoedi-Arabië wederom aangevallen door drones en ook een Amerikaanse marinebasis in Bahrein is recentelijk doelwit geworden. De oorlog in het Midden-Oosten escaleert meer en meer. Donald Trump, president van de Verenigde Staten, heeft al gewaarschuwd dat "de grootste golf" nog moet komen en dat de huidige aanvallen slechts het begin zijn. Nu roep het ministerie van Buitenlandse Zaken haar burgers in het Midden-Oosten op per direct te vertrekken. "Jullie veiligheid en bescherming is onze hoogste prioriteit", zei de minister Rubio.

VS roept burgers op om Midden-Oosten per direct te verlaten

De strijd wordt allang niet meer alleen gevoerd en gevoeld door de VS, Israël en Iran. Vrijwel het gehele Midden-Oosten is er inmiddels in meer of mindere mate, gewild of ongewild, bij betrokken geraakt, waaronder ook Bahrein en Saoedi-Arabië, twee landen die binnenkort het decor zouden moeten vormen voor een Grand Prix in de Formule 1. Maar nu er wederom aanvallen zijn gemeld op beide landen en de VS haar burgers met spoed oproept te vertrekken uit het Midden-Oosten, lijkt de rust nog lang niet teruggekeerd. GPFans sprak eerder vandaag al met de organisatie van de Formule 1-race in Bahrein, maar zij hielden zich op de vlakte: "Zoals we de afgelopen dagen hebben gezien, ontwikkelt de situatie in de regio zich snel. Met nog 38 dagen tot de race is het te vroeg om de impact van de regionale situatie op het raceweekend te kunnen inschatten", zo lieten zij weten.

Iraanse drones hebben schade aangericht in Manama, Bahrein

Nederland zet reisadvies Bahrein op rood: "reis er niet heen"

Het kan haast niet anders dan dat er een dikke streep gaat door de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, die op respectievelijk 12 en 19 april op het programma staan in de F1. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft het reisadvies voor Bahrein zelfs op rood gezet. "Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk. De Nederlandse ambassade kan u niet helpen als u in de problemen komt. Bent u op dit moment in Bahrein? Verlaat het land als dat op een veilige manier kan", zo laten zij weten. Voor Saoedi-Arabië staat het reisadvies grotendeels op oranje, al is de kleur rood al wel afgegeven voor de grensstrook tussen Saoedi-Arabië en Jemen.

Formule 1 gaat races in Bahrein en Saoedi-Arabië annuleren

Hoewel de Formule 1 officieel nog geen streep heeft gezet door deze races, lijkt dit enkel uitstel van executie. Op de achtergrond zou er naar verluidt dan ook al hard gewerkt worden aan een plan B. De F1 zou in gesprek zijn met Imola en Portimão om deze races van Bahrein en Saoedi-Arabië over te nemen. Zij moeten dan wel binnen ongeveer een maand alles op poten kunnen zetten. GPFans blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden en geeft je de komende tijd alle benodigde F1-updates omtrent de situatie in het Midden-Oosten.