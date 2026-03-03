De oorlog tussen de Verenigde Staten - samen met Israël - tegen Iran kan verregaande gevolgen hebben voor de Formule 1. Op de kalender van 2026 staan maar liefst vier Grands Prix in het Midden-Oosten gepland. Met name de race in Bahrein en Saoedi-Arabië staan onder druk, aangezien deze al over enkele weken moeten plaatsvinden. Sky Sports-reporter Craig Slater sprak met de F1 en bespreekt de opties voor de logistieke nachtmerrie die dreigt.

De spanningen in het Midden-Oosten zijn flink opgelopen nadat de Verenigde Staten samen met Israël besloot een verrassingsaanval uit te voeren op Iran. De Iraanse leider Ali Khamenei werd hierbij gedood en dat leidde tot een felle tegenreactie. Iran begon massaal om zich heen te vuren, richting buurlanden. Ze wilden hierbij vooral de Amerikaanse legerbasissen platleggen, maar - zoals vaker in een oorlog - is bijkomende schade eerder regel dan uitzondering. Iran vuurde onder meer rakketten af op Bahrein - en deze sloegen in vlakbij het F1-circuit. Ook Saoedi-Arabië werd onder vuur genomen. Daar werd een olieraffinaderij van Aramco, sponsor van de F1 en Aston Martin, geraakt. En deze twee landen staan binnenkort op het programma als onderdeel van de F1-kalender van 2026. Wat gaat de F1 doen met deze gespannen situatie?

Artikel gaat verder onder video

Saoedi-Arabië aangevallen door Iran, F1 houdt hart vast

Terwijl in Bahrein een raket insloeg op ongeveer 15 kilometer afstand van het Bahrain International Circuit, en Pirelli als antwoord daarop direct haar bandentest op dat circuit annuleerde, voerde Iran ook aanvallen uit op Saoedi-Arabië, een land dat goede banden onderhoudt met de Verenigde Staten van Donald Trump. Op 2 maart liet Iran een drone ontploffen op de Ras Tanura-olieraffinaderij van Saudi Aramco, bij de Golf van Oman. Hoewel deze olieraffinaderij op een dikke 1.300 kilometer ligt van het Jeddah Corniche Circuit, is de veiligheid absoluut niet gegarandeerd. In 2022 sloeg er nog een rakket in op een Aramco-faciliteit die wel direct naast het circuit gelegen is. Tevens is Saoedi-Arabië een buurland van Iran en hoeft Iran alleen de Golf van Oman over te steken om het land te bereiken met een aanval.

🇸🇦🇮🇷 Another view of Saudi Arabia's Aramco oil refinery following Iranian stoke: pic.twitter.com/erBJkRPDLj — BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026

Formule 1 houdt situatie Midden-Oosten nauwlettend in de gaten

Slater, verslaggever bij Sky Sports, zocht contact met de F1 om te kijken wat ze gaan doen met de oorlogssituatie in het Midden-Oosten. Hoewel de races in Bahrein en Saoedi-Arabië nog enkele weken op zich laten wachten, worden er nu al wel tal van voorbereidingen getroffen, zowel door de organisatie als door de teams. "Ik heb daarover contact opgenomen met de Formule 1, en ze zeggen dat ze de situatie in de gaten houden, maar dat ze geen overhaaste beslissingen zullen nemen", zo wordt Slater geciteerd door het Britse Express. Volgens Slater is het nu nog te vroeg om een beslissing te nemen over het al dan niet een streep zetten door deze zwaar beladen races.

F1 hoopt op de-escalatie, maar Trump hint op zwaardere aanvallen

"Ze wijzen erop dat er nog vier of vijf weken te gaan zijn voordat die gebeurtenissen plaatsvinden, en dat er misschien nog een verbetering van de situatie kan komen, een staakt-het-vuren of een de-escalatie of iets dergelijks", zo zegt Slater. Maar lang wachten, is geen optie. De Formule 1 en de FIA moeten de veiligheid van hun personeel, de fans, de teams en de coureurs kunnen garanderen. En Trump heeft onlangs nog gezegd dat "de grootste klappen nog moeten komen" voor Iran. En van vredesgesprekken lijkt op dit moment ook nog geen sprake. Welke opties heeft de F1 als de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië verplaatst of geannuleerd moeten worden? Dat wordt een nachtmerrie, zo stelt Slater.

🚨 BREAKING: President Trump says the “BIG WAVE” of strikes on Iran haven’t even happened yet



“We haven't even STARTED hitting them hard. The big wave hasn't even happened. The big one is coming soon.”



Pray for our troops in the region 🙏🏻 pic.twitter.com/7uUhQoY9yf — Nick Sortor (@nicksortor) March 2, 2026

Kan F1 de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië verplaatsen?

"We zijn nog niet eens begonnen met hen [Iran, red.] hard te raken. De grote golf moet nog komen. De grote [aanval] komt er binnenkort aan", zo waarschuwde Trump op maandag. Dit geeft weinig hoop voor de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, die respectievelijk op 12 en 19 april gepland staan. Wat kan de F1 met deze races doen? "Het is niet makkelijk om te bedenken waar je die races weer in het schema kunt inpassen. Er is een gat van ongeveer drie weken in mei. Er is de zomervakantie in augustus, maar het is dan erg warm in het Midden-Oosten om daar een race aan toe te voegen, mogelijk rond Singapore", zo zegt Slater.

Logistieke nachtmerrie dreigt voor Formule 1

Hoewel de Formule 1 in het verleden bewezen heeft flexibel te kunnen zijn in onverwachte situaties, voorziet Slater een nachtmerrie. "Het probleem is dat je dan clusters van twee, en soms zelfs drie races achter elkaar hebt. En ik denk niet dat de Formule 1 er zin in heeft om vier raceweekenden achter elkaar te hebben, want dat is gewoon een logistieke nachtmerrie", aldus Slater. Daar komt nog eens bij dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië aangemerkt is als een stratenrace, en de straten dus ook deels door de bevolking gebruikt worden. Het is niet eenvoudig om zo'n race zomaar even te verplaatsen. En wanneer hak je zo'n knoop door? Want de Verenigde Staten en Israël hebben bewezen dat niet iedere aanval even netjes van te voren wordt aangekondigd. Een vredesovereenkomst kan zo maar weer teniet worden gedaan.

Iraanse leger vuurt raketten af

Mogelijk worden Bahrein en Saoedi-Arabië vervangen door andere landen

Mochten de Grands Prix in het Midden-Oosten niet verplaatst kunnen worden, dan heeft de Formule 1 nog de mogelijkheid andere races in te plannen. De Portugese Grand Prix maakt in 2027 een comeback en zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn voor dit seizoen. Imola wordt inmiddels ook besproken als mogelijkheid. En dan heb je nog Turkije - of wellicht een race in Duitsland.