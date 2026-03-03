Red Bull Powertrains wijst naar logge regels FIA: "Er zijn al zoveel beperkingen"
Red Bull Powertrains wijst naar logge regels FIA: "Er zijn al zoveel beperkingen"
Technisch directeur Ben Hodgkinson van Red Bull Powertrains baalt van de homologatieregel van de FIA. Zo stelt de Engelsman dat het proces vrij log is en dat het motorleveranciers in de weg staat om terrein goed te maken op rivalen.
Op 1 maart zijn de motoren door de FIA gehomologeerd. Dat houdt in dat de officiële goedkeuring door de FIA is gegeven voor de power units. De FIA doet dat om de kwaliteits- en veiligheidscertificering te garanderen. Toch benadrukt Hodgkinson dat dit motorleveranciers soms in de weg zit.
Homologatie
"Als het aan mij lag, zou ik de homologatie van motoren afschaffen om de competitie op het circuit te bevorderen", zo legt Hodgkinson bij Autoracer uit. "Er zijn al zoveel beperkingen: we hebben een budgetlimiet en beperkte ontwikkeltijd op de testbank… het toevoegen van homologatie was niet nodig", zo gaat hij verder.
Daarbij legt Hodgkinson uit dat het aanpassen van het motorblok simpelweg een complexe klus is, waarbij het proces van de FIA de motorleveranciers soms belemmert: "Een aanpassing aan een motorblok is niet hetzelfde als een aanpassing aan een chassis. Het betekent niet dat je slechts twee auto’s moet updaten, maar misschien wel de hele motorenvloot, en dat kost tijd. Het feit dat alles gehomologeerd moet worden, betekent dat je niets kunt riskeren dat nog niet grondig getest is, want anders wegen de problemen zeker zwaarder dan de voordelen."
Gerelateerd
Net binnen
Racekalender in gevaar door onrust in Midden-Oosten: 'F1 is even van ondergeschikt belang'
- 9 minuten geleden
Webber pakt punten bij debuut tijdens thuisrace in Melbourne | F1 Shorts
- 45 minuten geleden
- 44
Vermeulen wijst naar 'papa' Verstappen: 'Denk dat Max twee tienden sneller is geworden'
- 1 uur geleden
- 2
Organisatie Bahrein reageert op grote zorgen rondom doorgaan Grand Prix
- 1 uur geleden
'F1 heeft twee locaties op het oog om GP van Bahrein mogelijk te vervangen'
- 2 uur geleden
Bottas kijkt vooruit op rentree en moet gridstraf inlossen bij debuut Cadillac
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari