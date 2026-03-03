Technisch directeur Ben Hodgkinson van Red Bull Powertrains baalt van de homologatieregel van de FIA. Zo stelt de Engelsman dat het proces vrij log is en dat het motorleveranciers in de weg staat om terrein goed te maken op rivalen.

Op 1 maart zijn de motoren door de FIA gehomologeerd. Dat houdt in dat de officiële goedkeuring door de FIA is gegeven voor de power units. De FIA doet dat om de kwaliteits- en veiligheidscertificering te garanderen. Toch benadrukt Hodgkinson dat dit motorleveranciers soms in de weg zit.

Homologatie

"Als het aan mij lag, zou ik de homologatie van motoren afschaffen om de competitie op het circuit te bevorderen", zo legt Hodgkinson bij Autoracer uit. "Er zijn al zoveel beperkingen: we hebben een budgetlimiet en beperkte ontwikkeltijd op de testbank… het toevoegen van homologatie was niet nodig", zo gaat hij verder.

Daarbij legt Hodgkinson uit dat het aanpassen van het motorblok simpelweg een complexe klus is, waarbij het proces van de FIA de motorleveranciers soms belemmert: "Een aanpassing aan een motorblok is niet hetzelfde als een aanpassing aan een chassis. Het betekent niet dat je slechts twee auto’s moet updaten, maar misschien wel de hele motorenvloot, en dat kost tijd. Het feit dat alles gehomologeerd moet worden, betekent dat je niets kunt riskeren dat nog niet grondig getest is, want anders wegen de problemen zeker zwaarder dan de voordelen."

