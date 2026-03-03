VIDEO | Aston Martin rijdt mogelijk alleen formatieronde in Australië | GPFans Special
Het nieuwe seizoen gaat dit weekend eindelijk beginnen in Australië, maar dat gaat mogelijk niet voor Aston Martin gelden. Het team heeft beperkt kunnen testen in Bahrein en Barcelona en daardoor bestaat de kans dat het weekend in Melbourne ook wordt gebruikt om verder te testen in plaats van te gaan racen.
