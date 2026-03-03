Geheel onverwacht is het natuurlijk niet, maar veel personeel van de Formule 1-teams moet flink omreizen om op tijd te arriveren voor de Grand Prix van Australië. 9 News Australia sprak teamleden die op het vliegveld arriveerden. Zij gaven aan dat ze er soms 30 tot 35 uur over hebben gedaan om vanuit Europa in Australië te komen.

Dat heeft alles te maken met de onrust in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Israël hebben zaterdag het vuur geopend op Iran. Dat land sloeg vervolgens terug met eigen aanvallen. Daarbij zijn ook raketten neergekomen in Bahrein en Saoedi-Arabië. De Formule 1 houdt de situatie dan ook nauwlettend in de gaten, want volgende maand staan er twee races in de regio op de planning. Australië verwacht vooralsnog weinig problemen, al moeten teamleden wel de nodige omwegen maken om uiteindelijk in Melbourne aan te komen.

Personeel arriveert na lange reis

De Australische televisie sprak onder meer teamleden van Aston Martin, die uiteindelijk hun weg naar Melbourne hebben gevonden. "We zijn uiteindelijk naar Hongkong gevlogen en daar was de overstap gigantisch. We hebben er uiteindelijk 30 tot 35 uur over gedaan", zo legt een teamlid uit. "Er moeten verder nog een flink aantal mensen deze kant op komen, dus laten we afwachten wat er de komende dagen gebeurt", zo sluit hij af.

Organisatie Australische GP verwacht weinig problemen

De organisatie van de Grand Prix van Australië verwacht geen grote problemen, zo vertelde Travis Auld aan de BBC: "De afgelopen 48 uur hebben we wat vluchten moeten herschikken. Dat is grotendeels de verantwoordelijkheid van Formula 1. Zij zorgen voor de teams, coureurs en al het personeel dat hier nodig is om dit evenement mogelijk te maken. Dat zijn er nogal wat." Daarbij verwacht hij geen hinder voor de fans. "Voor zover ik weet is alles nu definitief vastgelegd, iedereen zal hier klaarstaan voor de race en de fans zullen geen verschil merken", aldus Auld.

