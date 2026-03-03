close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Red Bull, Bahrain, Test, 2026, generic

F1-teamleden arriveren in Melbourne na omwegen: 'Hebben er 30 tot 35 uur over gedaan'

F1-teamleden arriveren in Melbourne na omwegen: 'Hebben er 30 tot 35 uur over gedaan'

Remy Ramjiawan
Red Bull, Bahrain, Test, 2026, generic

Geheel onverwacht is het natuurlijk niet, maar veel personeel van de Formule 1-teams moet flink omreizen om op tijd te arriveren voor de Grand Prix van Australië. 9 News Australia sprak teamleden die op het vliegveld arriveerden. Zij gaven aan dat ze er soms 30 tot 35 uur over hebben gedaan om vanuit Europa in Australië te komen.

Dat heeft alles te maken met de onrust in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Israël hebben zaterdag het vuur geopend op Iran. Dat land sloeg vervolgens terug met eigen aanvallen. Daarbij zijn ook raketten neergekomen in Bahrein en Saoedi-Arabië. De Formule 1 houdt de situatie dan ook nauwlettend in de gaten, want volgende maand staan er twee races in de regio op de planning. Australië verwacht vooralsnog weinig problemen, al moeten teamleden wel de nodige omwegen maken om uiteindelijk in Melbourne aan te komen.

Personeel arriveert na lange reis

De Australische televisie sprak onder meer teamleden van Aston Martin, die uiteindelijk hun weg naar Melbourne hebben gevonden. "We zijn uiteindelijk naar Hongkong gevlogen en daar was de overstap gigantisch. We hebben er uiteindelijk 30 tot 35 uur over gedaan", zo legt een teamlid uit. "Er moeten verder nog een flink aantal mensen deze kant op komen, dus laten we afwachten wat er de komende dagen gebeurt", zo sluit hij af.

Organisatie Australische GP verwacht weinig problemen

De organisatie van de Grand Prix van Australië verwacht geen grote problemen, zo vertelde Travis Auld aan de BBC: "De afgelopen 48 uur hebben we wat vluchten moeten herschikken. Dat is grotendeels de verantwoordelijkheid van Formula 1. Zij zorgen voor de teams, coureurs en al het personeel dat hier nodig is om dit evenement mogelijk te maken. Dat zijn er nogal wat." Daarbij verwacht hij geen hinder voor de fans. "Voor zover ik weet is alles nu definitief vastgelegd, iedereen zal hier klaarstaan voor de race en de fans zullen geen verschil merken", aldus Auld.

Gerelateerd

Australië 2026 2026-reglement Melbourne Motorreglement 2026 F1-seizoen 2026

Net binnen

'F1 kampt met nachtmerrie na raketaanvallen Iran: Bahrein en Saoedi-Arabië op de wip'
Oorlog Midden-Oosten

'F1 kampt met nachtmerrie na raketaanvallen Iran: Bahrein en Saoedi-Arabië op de wip'

  • 5 minuten geleden
VIDEO | Aston Martin rijdt mogelijk alleen formatieronde in Australië | GPFans Special
VIDEO

VIDEO | Aston Martin rijdt mogelijk alleen formatieronde in Australië | GPFans Special

  • 35 minuten geleden
Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthullen vliegreis boven Saoedi-Arabië
Max Verstappen

Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthullen vliegreis boven Saoedi-Arabië

  • 1 uur geleden
'Ferrari heeft speciale achtervleugel niet meegenomen naar Australië'
Ferrari

'Ferrari heeft speciale achtervleugel niet meegenomen naar Australië'

  • 1 uur geleden
Norris prijst Russell, maar ziet ook andere kant: 'Hij is soms wat sneaky'
Lando Norris

Norris prijst Russell, maar ziet ook andere kant: 'Hij is soms wat sneaky'

  • 2 uur geleden
F1-teamleden arriveren in Melbourne na omwegen: 'Hebben er 30 tot 35 uur over gedaan'
Midden-Oosten

F1-teamleden arriveren in Melbourne na omwegen: 'Hebben er 30 tot 35 uur over gedaan'

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
75.000+ views

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

  • 28 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Bottas over privéjet van Verstappen:
75.000+ views

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 26 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x