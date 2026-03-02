Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt met veel vertrouwen uit naar de start van het nieuwe Formule 1-tijdperk. Na een teleurstellend verlopen vorig jaar, waarin de Italiaanse renstal als vierde eindigde in het constructeurskampioenschap met 398 punten, hoopt de Fransman dat de vroege focus op de nieuwe reglementen zich direct gaat uitbetalen. .

De keuze om al in april 2025 de volledige focus te verleggen naar de ontwikkeling van de huidige auto, lijkt zijn vruchten af te werpen. Tijdens de wintertests in Bahrein legde het team meer dan 6.000 kilometer af, waarbij de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbron en de SF-26 positief opviel. Hoewel Lewis Hamilton te maken kreeg met een klein technisch probleem, oogt de basis van de wagen stabiel voor de seizoensopener in Melbourne.

Ambitieuze doelen voor Melbourne

Vasseur steekt zijn ambities voor de eerste race van het jaar niet onder stoelen of banken. In gesprek met Motorsport.com blikt Vasseur vooruit op de kansen van de Scuderia. Hij benadrukt dat het team naar Australië reist met het doel om te winnen en dat de sfeer binnen Maranello uitstekend is. "Ik ben te oud om hoge verwachtingen te hebben na de wintertests. Je hebt altijd het gevoel dat er slecht nieuws kan komen zodra je voor het eerst de baan op gaat – ik doel dan op betrouwbaarheid, correlatie en andere technische aspecten. Maar op die vlakken is het tot nu toe goed gegaan. "Ik ben ervaren genoeg om mezelf en het team op een constructieve manier druk op te leggen. Ongeacht het resultaat in 2024 of 2025 gaan we de baan op met één doel: winnen."

Geen helder beeld

Met Hamilton en Charles Leclerc beschikt Ferrari over een ervaren en getalenteerd rijdersduo. Hamilton, die vorig jaar overkwam naar de Scuderia, begint aan zijn tweede jaar bij het team en krijgt dit seizoen te maken met een nieuwe race-engineer nu Riccardo Adami een managementrol heeft gekregen. Vasseur ziet dat beide coureurs klaar zijn voor de strijd, maar waarschuwt dat de pikorde na de wintertests nog niet in beton gegoten is. Hoewel de eerste signalen positief zijn, blijft Vasseur realistisch over de krachtsverhoudingen op de grid. "Niemand heeft een helder beeld van de krachtsverhoudingen. Er zaten tijdens de laatste uren van de test in Bahrein drie of vier auto's zeer dicht bij elkaar. Maar er zijn simpelweg te veel variabelen, zoals brandstofverbruik – dat kan een halve seconde schelen – en verschillende power unit-configuraties. We proberen via racesimulaties een idee te krijgen, maar het is nog te vroeg."

