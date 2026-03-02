close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Charles Leclerc and partner Alexandra Saint Mleux posing on F1 Movie premiere carpet in a suit and a dress

Prachtige beelden: Leclerc en Saint Mleux zijn in het huwelijksbootje gestapt

Prachtige beelden: Leclerc en Saint Mleux zijn in het huwelijksbootje gestapt

Brian Van Hinthum
Charles Leclerc and partner Alexandra Saint Mleux posing on F1 Movie premiere carpet in a suit and a dress

Charles Leclerc is vlak voor het gloednieuwe Formule 1-seizoen in het huwelijksbootje gestapt met zijn geliefde Alexandra Saint Mleux, die tegenwoordig als Alexandra Leclerc door het leven gaat. De zeer trotse Monegask deelt nu een aantal mooie kiekjes en filmpjes op zijn Instagram-account.

Het Formule 1-seizoen van 2026 moet nog beginnen, maar Leclerc heeft alvast zijn mooiste overwinning van het jaar weten te pakken. Vlak voor het gloednieuwe seizoen is de Ferrari-rijders namelijk in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin, nu dus zijn vrouw. Saint Mleux is vrijwel ieder raceweekend aanwezig op het circuit om, regelmatig samen met hondje Leo, haar wederhelft te steunen. De twee vormen sinds 2023 een koppel. De Italiaanse studeerde kunstgeschiedenis aan L'École, maar verdient vandaag de dag vooral haar brood met samenwerkingen en klussen die voortkomen uit haar status als influencer. Met ruim 3,5 miljoen volgers op Instagram, heeft de 22-jarige immers een enorm bereik.

Leclerc deelt beelden

Inmiddels gaat ze dus als mevrouw Leclerc door het leven, nadat het stel plotseling hun bekende bruiloft voltrokken bleek te hebben. Meneer Leclerc heeft besloten om hun prachtige dag nu met de buitenwereld te delen. Op de plaatjes vallen onder meer het officiële gedeelte met het verwisselen van de ringen en het vertrekken met een peperdure oude Ferrari te zien. In een prachtige Ferrari 250 Testa Rossa reden zij door de mooie straten van Monaco. Het is één van de meest unieke wagens in de collectie van het Italiaanse automerk.

Gerelateerd

Ferrari Charles Leclerc

Net binnen

Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam

  • 21 minuten geleden
Vasseur over kansen Ferrari:
Ferrari

Vasseur over kansen Ferrari: "Ik ben te oud om hoge verwachtingen te hebben"

  • 1 uur geleden
Prachtige beelden: Leclerc en Saint Mleux zijn in het huwelijksbootje gestapt
Offgrid

Prachtige beelden: Leclerc en Saint Mleux zijn in het huwelijksbootje gestapt

  • 1 uur geleden
Verstappen kent door oorlog Iran logistiek dilemma: hoe vliegt hij naar Melbourne?
Max Verstappen

Verstappen kent door oorlog Iran logistiek dilemma: hoe vliegt hij naar Melbourne?

  • 2 uur geleden
VIDEO | Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen'
VIDEO

VIDEO | Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen'

  • 3 uur geleden
Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor Bahrein
GP van Bahrein

Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor Bahrein

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
75.000+ views

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

  • 28 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Bottas over privéjet van Verstappen:
75.000+ views

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 26 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x