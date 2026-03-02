Charles Leclerc is vlak voor het gloednieuwe Formule 1-seizoen in het huwelijksbootje gestapt met zijn geliefde Alexandra Saint Mleux, die tegenwoordig als Alexandra Leclerc door het leven gaat. De zeer trotse Monegask deelt nu een aantal mooie kiekjes en filmpjes op zijn Instagram-account.

Het Formule 1-seizoen van 2026 moet nog beginnen, maar Leclerc heeft alvast zijn mooiste overwinning van het jaar weten te pakken. Vlak voor het gloednieuwe seizoen is de Ferrari-rijders namelijk in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin, nu dus zijn vrouw. Saint Mleux is vrijwel ieder raceweekend aanwezig op het circuit om, regelmatig samen met hondje Leo, haar wederhelft te steunen. De twee vormen sinds 2023 een koppel. De Italiaanse studeerde kunstgeschiedenis aan L'École, maar verdient vandaag de dag vooral haar brood met samenwerkingen en klussen die voortkomen uit haar status als influencer. Met ruim 3,5 miljoen volgers op Instagram, heeft de 22-jarige immers een enorm bereik.

Leclerc deelt beelden

Inmiddels gaat ze dus als mevrouw Leclerc door het leven, nadat het stel plotseling hun bekende bruiloft voltrokken bleek te hebben. Meneer Leclerc heeft besloten om hun prachtige dag nu met de buitenwereld te delen. Op de plaatjes vallen onder meer het officiële gedeelte met het verwisselen van de ringen en het vertrekken met een peperdure oude Ferrari te zien. In een prachtige Ferrari 250 Testa Rossa reden zij door de mooie straten van Monaco. Het is één van de meest unieke wagens in de collectie van het Italiaanse automerk.

