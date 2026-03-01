Voor Nyck de Vries wordt het hopen dat hij snel naar huis kan. De Nederlander zou dit weekend namens McLaren in actie komen tijdens de bandentest van Pirelli in Bahrein, maar dat evenement is afgelast vanwege de onrust van de afgelopen dagen en De Vries kan nog altijd niet richting huis vertrekken vanwege het gesloten luchtruim.

De Vries sloot in oktober 2025 aan bij McLaren en zal vooral een rol achter de schermen vertolken. Het Formule 1-avontuur van de Nederlander, die punten wist te pakken tijdens zijn debuut bij Williams tijdens de race in Autodromo Nazionale Monza, was allesbehalve succesvol. Zo sloot hij in 2023 aan als coureur van AlphaTauri, maar besloot Helmut Marko na tien races De Vries te vervangen door Daniel Ricciardo. In september van dat jaar werd de terugkeer naar de Formule E bekendgemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Pirelli annuleert bandentest vanwege onrust

De Vries is sinds oktober weer onderdeel van McLaren en stond ingepland om dit weekend meters te maken tijdens de bandentest van Pirelli, maar de Italiaanse bandenfabrikant heeft deze gezien de situatie geschrapt. “De twee testdagen die waren ingepland voor de ontwikkeling van de regenbanden, vandaag en morgen op het Bahrain International Circuit, zijn om veiligheidsredenen geannuleerd in verband met de zich ontwikkelende internationale situatie”, aldus een woordvoerder van Pirelli tegenover The Race.

De Vries gestrand in Bahrein

Dat betekende dat de Nederlander onverrichter zake weer naar huis kon, maar inmiddels is het luchtruim van Bahrein gesloten. De Vries kan daarom niet anders dan de situatie afwachten. Op Instagram toont hij de berichten die hij vanuit de noodinstanties ontvangt.

Instagram: nyckdevries

F1 houdt situatie in de gaten

De Formule 1 was de afgelopen weken aanwezig in Bahrein voor de testdagen en zal in april wederom afreizen naar het gebied, maar dan voor de Grand Prix. Een woordvoerder van de sport heeft aan GPFans middels een statement uitgelegd: “Onze volgende drie races vinden plaats in Australië, China en Japan, niet in het Midden-Oosten, die races zijn pas over een aantal weken. Zoals altijd houden we dergelijke situaties nauwlettend in de gaten en werken we nauw samen met de relevante autoriteiten.”

Gerelateerd