Nog anderhalve week en dan gaat het Formule 1-seizoen van start in Melbourne. In aanloop daarnaartoe is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en in deze GPFans Recap zetten we het meest gelezen nieuws van vandaag voor je op een rij.

Vandaag werd bekend dat de teams mogelijk een akkoord hebben bereikt over een nieuwe testmethode rondom de compressieverhouding in de 2026-powerunit. Mario Isola stapt op als topman van Pirelli en Nikolas Tombazis buigt zich namens de FIA over de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe wagens. Dit is de GPFans Recap van donderdag 26 februari.

'F1-teams bereiken akkoord over nieuwe testmethode compressietrucje Mercedes'

De kogel is volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com door de kerk wat betreft de veelbesproken compressieverhouding van Mercedes. De teams zouden een akkoord hebben bereikt over de nieuwe testmethode, die al vanaf 1 juni moet ingaan. Alles lezen over het akkoord dat zou zijn bereikt? Klik hier!

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

Valtteri Bottas (36) draait inmiddels al enige tijd mee in de Formule 1, maar de Fin heeft er nooit voor gekozen een eigen privéjet aan te schaffen - iets dat een aantal van zijn collega's wel hebben gedaan. Max Verstappen ruilde nog niet zo lang geleden zijn oude privévliegtuig in voor een beter en luxer model. 'Weggegooid geld', zo concludeert Bottas. De hele uitspraak van Bottas lezen? Klik hier!

Mario Isola stopt als topman bij Pirelli en dít is zijn opvolger

Mario Isola (56) stopt binnenkort als hoge baas van Pirelli. De Italiaan is al sinds jaar en dag het aanspreekpunt van de bandenfabrikant, maar zal per 1 juli 2026 zijn taken neerleggen. Dario Marrafuschi, nu al Head of Product bij Pirelli, zal het takenpakket van Isola gaan overnemen. Alles lezen over het aanstaande vertrek van Isola? Klik hier!

FIA-topman Tombazis luistert naar Verstappen: 'Gaan 2026-regelement aanpassen'

Max Verstappen (28) lijkt zijn zin te krijgen. De Red Bull Racing-coureur heeft zich de afgelopen weken bijzonder kritisch uitgelaten over de nieuwe motorreglementen - en dit lijkt nu effect te zaaien. FIA-topman Nikolas Tombazis (57) bevestigt dat er vanwege de kritiek veranderingen doorgevoerd gaan worden en dat we over een paar maanden niet meer in dezelfde situatie zullen zitten als nu. De hele reactie van Tombazis lezen? Klik hier!

Tim Coronel komt terug op mening over Red Bull Ford: "Ik kan niet anders zeggen"

Hoewel Tim Coronel in eerste instantie nog sceptisch was over de Red Bull Ford-powerunit die dit seizoen zijn debuut maakt, moet hij in gesprek met GPFans toegeven dat de Oostenrijkse powerunit er toch wel erg sterk uitziet. De 53-jarige coureur doet zijn pet er dan ook voor af, maar stelt dat we nog even de eerste race moeten afwachten. Het hele interview van Tim Coronel lezen? Klik hier!

