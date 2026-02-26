Valtteri Bottas (36) draait inmiddels al enige tijd mee in de Formule 1, maar de Fin heeft er nooit voor gekozen een eigen privéjet aan te schaffen - iets dat een aantal van zijn collega's wel hebben gedaan. Max Verstappen ruilde nog niet zo lang geleden zijn oude privévliegtuig in voor een beter en luxer model. 'Weggegooid geld', zo concludeert Bottas.

Verstappen is overigens niet de enige coureur die een privéjet heeft aangeschaft. Bottas laat weten dat er meer coureurs zijn die met eigen geld een vliegtuig hebben aangeschaft. "Er zijn wel een aantal coureurs eigenlijk", zo begint hij in gesprek met Paul Ripke. "Checo [Sergio Pérez, red.] zeker weten, hij heeft er één. Maar ook Fernando Alonso heeft er eentje en Max, die sowieso." Als Bottas vervolgens de vraag krijgt waarom hij geen privéjet heeft gekocht, zegt hij: "Ik heb geen vliegtuig omdat het financieel gezien nergens op slaat. Het is meer efficiënt om een vliegtuig te charteren. Met bepaalde dingen geef ik er de voorkeur aan om geen geld te verspillen."

Verstappen heeft een peperdure Falcon 8X in bezit

Bottas noemt een privéjet dus 'geldverspilling' en zegt dat het niet efficiënt is, maar Verstappen denkt daar duidelijk anders over. De Nederlander heeft al sinds 2020 zijn eigen jet en ruilde deze kortgeleden zelfs in voor een beter en luxer model. Verstappen begon met de Falcon 900EX, maar heeft tegenwoordig de beschikking over de Falcon 8X. Verstappen koos dit model met name vanwege de praktische voordelen. Zo kan het nieuwere model van Falcon op één tank brandstof bijna 12.000 non-stop vliegen. Ook biedt het nieuwere model plek aan zestien passagiers, waar Verstappen met z'n oude model 'slechts' veertien mensen mee kon nemen aan boord. De Red Bull-coureur moest er wel een slordige 50 miljoen euro voor neertellen.

