Mario Isola stopt als topman bij Pirelli en dít is zijn opvolger

Mario Isola (56) stopt binnenkort als hoge baas van Pirelli. De Italiaan is al sinds jaar en dag het aanspreekpunt van de bandenfabrikant, maar zal per 1 juli 2026 zijn taken neerleggen. Dario Marrafuschi, nu al Head of Product bij Pirelli, zal het takenpakket van Isola gaan overnemen.

Wanneer het over de banden ging in de F1, dan was Isola de man de tekst en uitleg kwam geven. De 56-jarige Italiaan was altijd het eerste aanspreekpunt en verscheen ook dikwijls in de media. Maar aan zijn tijd bij de bandenfabrikant komt nu een einde. Isola heeft besloten zijn taken neer te leggen en in zijn volledigheid te vertrekken bij Pirelli. Hij gaat op zoek naar andere professionele uitdagingen. Marrafuschi zal vanaf 1 maart 2026 al de rol van Head of Motorsport Business invullen en krijgt daarbij tot 1 juli de hulp van Isola, om de overgang zo soepel te laten verlopen. Daarna trekt Isola de stekker uit zijn verblijf bij Pirelli.

Isola begon in 1996 bij Pirelli en deed dat op de Research and Development-afdeling voor personenauto's. Sinds 2011 was hij het gezicht van Pirelli in de autosport, met name in de Formule 1. Isola heeft zodoende een dienstverband van 30 jaar weten vol te maken bij het Italiaanse autobandenbedrijf.

