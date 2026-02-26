Hoewel Tim Coronel in eerste instantie nog sceptisch was over de Red Bull Ford-powerunit die dit seizoen zijn debuut maakt, moet hij in gesprek met GPFans toegeven dat de Oostenrijkse powerunit er toch wel erg sterk uitziet. De 53-jarige coureur doet zijn pet er dan ook voor af, maar stelt dat we nog even de eerste race moeten afwachten.

Nadat Honda in 2021 bekendmaakte dat het de stekker uit het motorproject in de Formule 1 zou halen, kondigde Red Bull aan dat het zelf motoren zou gaan bouwen. In eerste instantie leek Porsche gestrikt te worden, maar uiteindelijk is het Ford geworden. Bij de motorafdeling van Red Bull werken daarnaast ook oud-medewerkers van Honda, maar ook bijvoorbeeld van Mercedes.

Red Bull Ford wekt vertrouwen bij Coronel

Coronel had in eerste instantie weinig vertrouwen in de powerunit en voerde daarbij aan dat een debuterende motorleverancier normaliter niet direct de top kan uitdagen. "Ik zie vertrouwen [bij Red Bull Ford red.]. Moet je voorstellen dat als je iets nieuws doet, een nieuwe motor maakt, een nieuwe aandrijflijn bouwt, wat echt heel moeilijk is," zo wijst hij op de uitdaging. Daarnaast heeft Honda in 2015 laten zien dat een krachtbron nog de nodige problemen kan veroorzaken: "We hebben jaren geleden ook gezien dat Honda er veel moeite mee had, en dat soort zaken. Maar nou ja, met wat ik nu zie, wat Red Bull met Ford heeft gecreëerd, petje af. Ik kan niet anders zeggen."

Toch wel eerst even de eerste race afwachten

Wel waakt hij voor te veel optimisme: "Maar de eerste race is nog niet geweest. We weten dat we natuurlijk een hele sterke opponent hebben waar iedereen al over sprak, namelijk Mercedes. Die stond ook continu bovenaan de lijsten. Ja, we hebben meer de innerlijke krachten gezien. Ik denk dat we in Melbourne wat meer de uiterlijke krachten gaan zien en de combinaties daarvan. Dus ja, ik sta te popelen. Wat mij betreft mag het morgen al beginnen."

