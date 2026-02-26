'F1-teams bereiken akkoord over nieuwe testmethode compressietrucje Mercedes'
'F1-teams bereiken akkoord over nieuwe testmethode compressietrucje Mercedes'
De kogel is volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com door de kerk wat betreft de veelbesproken compressieverhouding van Mercedes. De teams zouden een akkoord hebben bereikt over de nieuwe testmethode, die al vanaf 1 juni moet ingaan.
De afgelopen maanden ging het veelvuldig over het gevonden slimmigheidje van Mercedes. Het Duitse team zou de compressieverhouding tijdens het rijden op 18:1 krijgen, terwijl 16:1 reglementair is toegestaan. De FIA controleert echter de powerunit op bedrijfstemperatuur, waardoor de verhouding netjes binnen de gestelde limiet valt. Toch hebben de rivalen van het Duitse team hun zorgen over het trucje geuit en inmiddels zou er een akkoord op tafel liggen.
Nieuwe testmethode
Dat akkoord houdt in dat er vanaf 1 juni al een nieuwe testmethode wordt ingevoerd, waarbij de powerunit ook tijdens bedrijfstemperatuur wordt gemeten, naast de huidige methode waarbij er bij kamertemperatuur wordt gemeten. Naar verwachting zal de FIA World Motor Sport Council dat vrijdag officieel bekendmaken. Pas vanaf 2027 zal de test die op kamertemperatuur werd afgenomen, en waarvoor Mercedes prima slaagde, worden afgeschaft.
Gerelateerd
Net binnen
'F1-teams bereiken akkoord over nieuwe testmethode compressietrucje Mercedes'
- 35 minuten geleden
Verstappen trapt nieuw F1-seizoen af op hoofdkantoor Red Bull | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
VIDEO | Verstappen breidt samenwerking met Mercedes uit, Pirelli-topman kondigt vertrek aan | GPFans News
- 2 uur geleden
'Mercedes bezorgd over betrouwbaarheid 2026-motor'
- 2 uur geleden
Tim Coronel komt terug op mening over Red Bull Ford: "Ik kan niet anders zeggen"
- 3 uur geleden
'Rivalen Mercedes maken bezwaar en komen met alternatief plan tegen compressiefoefje'
- Vandaag 16:14
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari