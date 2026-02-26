De kogel is volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com door de kerk wat betreft de veelbesproken compressieverhouding van Mercedes. De teams zouden een akkoord hebben bereikt over de nieuwe testmethode, die al vanaf 1 juni moet ingaan.

De afgelopen maanden ging het veelvuldig over het gevonden slimmigheidje van Mercedes. Het Duitse team zou de compressieverhouding tijdens het rijden op 18:1 krijgen, terwijl 16:1 reglementair is toegestaan. De FIA controleert echter de powerunit op bedrijfstemperatuur, waardoor de verhouding netjes binnen de gestelde limiet valt. Toch hebben de rivalen van het Duitse team hun zorgen over het trucje geuit en inmiddels zou er een akkoord op tafel liggen.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe testmethode

Dat akkoord houdt in dat er vanaf 1 juni al een nieuwe testmethode wordt ingevoerd, waarbij de powerunit ook tijdens bedrijfstemperatuur wordt gemeten, naast de huidige methode waarbij er bij kamertemperatuur wordt gemeten. Naar verwachting zal de FIA World Motor Sport Council dat vrijdag officieel bekendmaken. Pas vanaf 2027 zal de test die op kamertemperatuur werd afgenomen, en waarvoor Mercedes prima slaagde, worden afgeschaft.

Gerelateerd