Zoon van NASCAR-legende laat F1-ambities varen na incident met Charles Leclerc

Keelan Harvick, de dertienjarige zoon van NASCAR-kampioen Kevin Harvick, heeft een meerjarige overeenkomst getekend met Toyota Racing Development. Hoewel de jonge coureur aanvankelijk een carrière in Europa najoeg met het oog op de Formule 1, heeft een incident met Charles Leclerc hem doen besluiten om zijn koers te wijzigen. Harvick richt zich nu volledig op een toekomst in de NASCAR Cup Series, het stockcar-racen op het hoogste niveau.

De omslag in de carrière van Harvick vond plaats tijdens een kartwedstrijd in Italië. Hij reed destijds in hetzelfde team als het neefje van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Toen de Monegask de race kwam bezoeken, ontstond er een situatie die Harvick deed beseffen dat de Europese racerij niet bij hem paste. "Ik was in Italië aan het racen en het neefje van Charles Leclerc reed in mijn team. Leclerc kwam naar de race kijken en alle fans volgden hem daarheen, waarbij ze letterlijk de tent afbraken", zo legt Harvick uit tegenover The Associated Press.

De enorme drukte rondom de Formule 1-coureur was voor de jonge Amerikaan een teken dat hij zich elders prettiger zou voelen. "Het waren gewoon heel veel mensen en dat is niets voor mij. Er waren honderden mensen bij een kartrace die hem allemaal wanhopig probeerden te ontmoeten", aldus Harvick, die daarom kiest voor een ander pad dan richting koningsklasse van de autosport.

In de voetsporen van vader Kevin

Na de ervaringen in Europa heeft Harvick zijn zinnen gezet op een loopbaan in de Verenigde Staten, waar hij hoopt de successen van zijn vader te evenaren. Kevin Harvick wist in zijn indrukwekkende carrière onder meer de NASCAR Cup Series-titel en de belangrijkste race, de Daytona 500, te winnen. Voor Keelan is de weg naar de top nu duidelijk uitgestippeld.

"Mijn hoofddoel is om net als mijn vader te zijn en te proberen de Cup Series te bereiken." Als dertienjarige schrijft Keelan Harvick constant geschiedenis als bijvoorbeeld de jongste winnaar ooit in de Snowflake 125 en hij pakt de ene na de andere zege in de zogeheten Late Models.

Kevin Harvick kreeg een F1-helm van Max Verstappen, toen hij na het 2023-seizoen met pensioen ging.

