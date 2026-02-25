Max Verstappen staat aan de vooravond van een unieke prestatie in de Formule 1. De Nederlander kan dit jaar een iconisch record van Michael Schumacher uit de boeken rijden. Waar de legendarische Duitser jarenlang de maatstaf was bij het team van Ferrari, is Verstappen hard op weg om die statistieken te verbeteren in dienst van Red Bull Racing.

Momenteel heeft Verstappen exact 71 overwinningen behaald voor de hoofdmacht van Red Bull, een samenwerking die al sinds 2016 loopt. Schumacher wist in zijn tijd bij de Scuderia tot 72 zeges te komen voor één team. Dat betekent dat Verstappen aan één overwinning genoeg heeft om de Duitser te evenaren, terwijl een tweede zege ervoor zou zorgen dat hij de legendarische Duitser voorbij steeks qua aantal overwinningen bij één constructeur. Hoewel Lewis Hamilton met 84 overwinningen voor Mercedes nog hoger op deze lijst staat, is het record van Schumacher nu binnen handbereik voor de Limburger.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe reglementen schudden het veld op

Het verbreken van dit record is echter geen uitgemaakte zaak, aangezien dit seizoen in het teken staat van ingrijpende technische wijzigingen. De overstap naar kleinere, lichtere auto's en een nieuwe motorformule waarbij het vermogen voor de helft elektrisch is, heeft de krachtsverhoudingen in de paddock flink opgeschud. Waar Red Bull de afgelopen jaren domineerde, lijken Mercedes en Ferrari momenteel de teams om te kloppen. Vooral de krachtbron van Mercedes wordt gezien als de nieuwe standaard, terwijl Red Bull met hun eigen Red Bull-Ford project voor een enorme uitdaging staat, lal kennen ze een bijzonder indrukwekkend begin met geslaagde testweken.

Verstappen ziet voordeel voor Mercedes-motoren

In de podcast 'Up to Speed' liet Verstappen zich al uit over de verwachtingen voor dit seizoen. Hij gaf aan dat hij verwacht dat teams met een Mercedes-motor, zoals McLaren en het fabrieksteam van Mercedes zelf, mogelijk een voordeel hebben door de manier waarop zij de elektrische energie inzetten onder de nieuwe reglementen. Ondanks de betrouwbaarheid van de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron, blijft het de vraag of de snelheid voldoende zal zijn om direct voor de winst te vechten. De eerste kansen voor Verstappen om het record van Schumacher aan te vallen, dienen zich aan tijdens de Grand Prix van Australië, volgende week zondag.