Volgens Rob Smedley is Max Verstappen nog altijd de te kloppen man in de Formule 1. De voormalig race-engineer, die we jarenlang in het oortje van Felipe Massa hoorden bij Ferrari alvorens hij bij Williams en de Formula One Group aan de slag ging, steekt zijn bewondering voor de viervoudig wereldkampioen niet onder stoelen of banken. Hij omschrijft de Nederlander als een coureur die over unieke kwaliteiten beschikt.

Verstappen staat op het punt om zijn 2026-seizoen te beginnen met Red Bull Racing in Australië. Hij won de wereldkampioenschappen van 2021 tot en met 2024, maar kwam vorig jaar twee puntjes tekort op Lando Norris. Desondanks werd hij door zijn collega's en de F1-teambazen uitgeroepen tot de beste coureur. Volgens Smedley gaan de talenten van Verstappen verder dan puur en alleen zijn snelheid op de baan.

De ultieme vechter

"Max Verstappen is de ultieme vechter", zo stelt hij bij de High Performance-podcast. Volgens Smedley is het vooral zijn instelling die het verschil maakt ten opzichte van de concurrentie. "Hij heeft die honger, die wil om te winnen, en hij is bereid om daarvoor te vechten." Dat Verstappen vorig jaar net naast een vijfde opeenvolgende titel greep, doet volgens hem niets af aan zijn status. Smedley ziet een coureur die nooit genoegen neemt met de huidige situatie en altijd de grens opzoekt om de auto sneller te maken. "Hij is niet bang om risico's te nemen, en hij is altijd op zoek naar manieren om zichzelf te verbeteren. Dat is wat hem zo speciaal maakt."

Leiderschap binnen Red Bull

Naast zijn prestaties in de cockpit wordt Verstappen ook geprezen om zijn rol binnen het team van Red Bull Racing. Terwijl er momenteel veel discussie is over de nieuwe reglementen, waarbij Verstappen zich kritisch heeft uitgelaten over het rijgedrag van de nieuwe generatie auto's, blijft hij volgens Smedley de spil waar alles om draait. "Hij is een natuurlijke leider en hij weet hoe hij zijn team kan inspireren", legt Smedley uit. De toekomst ziet er volgens hem dan ook rooskleurig uit voor Verstappen, ongeacht de technische uitdagingen die de nieuwe regels met zich meebrengen. "Hij heeft de potentie om nog vele jaren aan de top te blijven."

