Aston Martin begon met torenhoge verwachtingen aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1, maar de eerste resultaten op het circuit zijn ronduit zorgwekkend. Hoewel eigenaar Lawrence Stroll een droomcombinatie om zich heen heeft verzameld met Adrian Newey en motorpartner Honda, bleek de nieuwe bolide tijdens de wintertests de langzaamste van het hele veld. Met het minste aantal kilometers op de teller lijkt de formatie uit Silverstone een enorme achterstand te hebben opgelopen op de concurrentie.

De problemen lijken hun oorsprong te vinden in de late start van het project, meldt BBC Sport. Hoewel de aerodynamische reglementen voor dit jaar al op 2 januari 2025 werden gepubliceerd, kon Newey pas in maart van dat jaar officieel aan de slag bij het team. Bij zijn komst besloot de topontwerper direct tot een rigoureus herontwerp van de auto op basis van zijn eigen ideeën, waardoor de ontwikkeling nu maanden achterloopt op die van de rivaliserende teams. De huidige auto wordt door Newey zelf omschreven als een van de "meer extreme interpretaties" van de nieuwe regels, maar vooralsnog is de AMR26 traag en onvoorspelbaar.

Artikel gaat verder onder video

Onrust in de technische top van Aston Martin

Naast de technische achterstand heeft het team te maken gehad met een flinke personele stoelendans in de afgelopen jaren. Enrico Cardile arriveerde pas afgelopen juli na een jaar verplicht verlof bij Ferrari, terwijl Andy Cowell al na een jaar zijn rol als CEO moest opgeven en een stapje terugdeed als Chief Strategy Officer, terwijl Newey dit jaar nog eens de rol van teambaas op zich heeft genomen. Cowell bevindt zich momenteel grotendeels in Japan om Honda te ondersteunen bij het oplossen van de motorproblemen. Deze instabiliteit binnen de leiding heeft de voorbereiding op het huidige seizoen bepaald geen goed gedaan.

Honda kampt met pijnlijk gebrek aan voorbereiding

De situatie bij motorleverancier Honda roept herinneringen op aan de moeizame samenwerking met McLaren van ruim tien jaar geleden. De huidige achterstand wordt verklaard door het feit dat de Formule 1-afdeling van de Japanners gedurende vijftien maanden grotendeels was ontbonden, nadat ze zich eind 2021 officieel terugtrokken. Hierdoor moest Honda nagenoeg vanaf nul beginnen met de ontwikkeling van de krachtbron voor dit jaar, terwijl concurrenten als Red Bull Ford en Audi in diezelfde periode een volledige eigen motorenfabriek uit de grond stampten en nieuw personeel aannamen.

Related image

Alonso ziet geschiedenis zich herhalen

Voor Fernando Alonso voelt de huidige situatie als een pijnlijk weerzien met het verleden. De Spanjaard stapte in 2015 ook over naar McLaren met de belofte van Honda-succes, wat destijds uitliep op een sportieve lijdensweg waarbij hij genoegen moest nemen met gevechten in de achterhoede of überhaupt geen gevechten, omdat de bolide steeds stilviel. Met een aflopend contract aan het einde van dit jaar en de komst van zijn eerste kind met partner Melissa Jiménez in maart, staat de tweevoudig wereldkampioen voor een cruciaal punt in zijn carrière. Ondanks de moeizame start van de nieuwe samenwerking, probeert Alonso de moed erin te houden. "Alles kan worden opgelost", zei hij optimistisch.