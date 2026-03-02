Jos Verstappen is zeer te spreken over de huidige gang van zaken bij Red Bull Racing. Na afloop van de wintertests in Bahrein laat de vader van de viervoudig wereldkampioen Max weten dat hij vol vertrouwen uitkijkt naar de start van het nieuwe seizoen. In gesprek met de Belgische omroep RTBF deelt hij zijn eerste bevindingen over de prestaties van de nieuwe RB22 en de veranderde sfeer binnen de organisatie uit Milton Keynes.

Hoewel testdagen traditioneel gepaard gaan met de nodige onzekerheid over de werkelijke pikorde, is de Limburger positief gestemd over wat hij op het circuit heeft waargenomen. Tijdens de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya en de twee wintertests op het Bahrain International Circuit zat Red Bull er prima bij. "Je weet natuurlijk nooit exact hoe het met de performance zit. Je ziet niet wat er echt achter de schermen gebeurt tijdens tests, maar ik moet zeggen dat ik tevreden ben met wat ik heb gezien", zo stelt Verstappen, geciteerd door Motorsport.com.

Tevredenheid over de nieuwe krachtbron

Een belangrijk aandachtspunt tijdens de voorbereidingen op 2026 was de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron. De motor, die intern bekendstaat als de DM01 als eerbetoon aan de inmiddels overleden oprichter Dietrich Mateschitz, heeft tijdens de testdagen in Sakhir een solide indruk achtergelaten op Jos Verstappen. "Vooral als je naar de motor kijkt, is mijn eerste indruk dat die sterk en betrouwbaar is." Ondanks dat er tijdens dergelijke sessies altijd ruimte is voor verbetering, ziet hij dat de basis van de auto goed is. Met ruim vierhonderd ronden op de teller van Max Verstappen lijkt de betrouwbaarheid van de nieuwe bolide in orde te zijn. "Kleine problemen zijn er altijd, dat is normaal. Er zijn altijd afstellingen te verbeteren, maar op dit moment functioneert de auto uitstekend. Er zijn veel kilometers gemaakt en dat is veelbelovend."

De invloed van Laurent Mekies

Naast de technische aspecten is Verstappen senior ook buitengewoon enthousiast over de interne verschuivingen binnen het team. Sinds Laurent Mekies het stokje heeft overgenomen als de nieuwe teambaas, lijkt er een nieuwe wind te waaien bij de energiedrankfabrikant. Verstappen merkt op dat de rust is teruggekeerd in de garage, wat een groot contrast vormt met de onrustige periodes in 2024 en 2025, toen Red Bull nog onder leiding stond van Christian Horner. "Het team functioneert heel goed. Er zijn veel nieuwkomers, veel nieuwe gezichten. De sfeer in het team is uitstekend. Gelukkig is de rust teruggekeerd. Dat heeft een positief effect op het hele team", merkt hij op. De waardering voor Mekies gaat verder dan alleen zijn professionele kwaliteiten. Verstappen prijst ook de menselijke kant van de nieuwe leider. "Hij heeft uitstekende sociale vaardigheden. Hij kan mensen goed inschatten en begrijpen. Bovendien is hij gewoon een geweldige kerel", besluit Verstappen zijn lofzang over de teambaas.