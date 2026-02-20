Leclerc de snelste in Bahrein, Verstappen en Formule 1-baas hebben lange ontmoeting | GPFans Recap

De derde dag van de tweede en laatste F1-wintertest op het Bahrain International Circuit zit er alweer op. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het is alweer dag drie van de laatste testweek in Bahrein en op de vrijdag was het met name Ferrari dat opviel door een razendsnelle ronde op de klokken te laten noteren door Charles Leclerc. Een minder leuke dag werd het voor het team van Aston Martin. De vooraf zo gevreesde formatie beleefde een dag om snel te vergeten: Lance Stroll wist slechts zes rondjes te rijden en het team pakte vroegtijdig de hele boel in om te vertrekken na een draak van een week. Ondertussen was er ook een bijzondere ontmoeting tussen Stefano Domenicali en Max Verstappen.

Antonelli stapt vroegtijdig uit door problemen Mercedes, Leclerc topt tijdenlijst

Charles Leclerc was tijdens de laatste ochtendsessie van de testweek in Bahrein de snelste en Esteban Ocon de meest productieve coureur. Kimi Antonelli moest zijn testsessie staken na 49 ronden vanwege problemen aan zijn Mercedes, terwijl Honda met een vervelend bericht kwam voor Aston Martin. Zo verliep de ochtendsessie in Bahrein! Lees hier de hele samenvatting van de ochtend in Bahrein.

Ferrari maakt statement met geweldige vrijdag, Aston Martin-drama compleet

De allerlaatste testmiddag voordat we over twee weken aan het echte werk gaan beginnen zit erop. Het was met name het team van Ferrari dat indruk wist te maken, met Charles Leclerc die de snelste tijd van de middag klokte. Max Verstappen reed de derde tijd, terwijl de middag voor Aston Martin een zware deceptie werd. Lees hier de hele samenvatting van de middag in Bahrein.

Aston Martin heeft genoeg gezien en pakt boel vroegtijdig in op vrijdag Bahrein

Daar waar de verwachtingen van het team van Aston Martin uiterst hoog waren richting het nieuwe seizoen, loopt de equipe van Adrian Newey voorlopig tegen een zeperd van jewelste aan. Inmiddels is het drama compleet: de renstal heeft besloten om vroegtijdig de boel in te pakken in Bahrein. Lees hier het hele artikel met het drama voor Aston Martin.

Jos Verstappen over start Red Bull: "Rust is teruggekeerd, we zijn blij"

Jos Verstappen is zeer te spreken over de progressie die Red Bull Racing deze winter heeft geboekt. De vader van de viervoudig wereldkampioen stelt dat de rust binnen de formatie is teruggekeerd en dat de eerste signalen van de nieuwe krachtbron veelbelovend zijn. "Je weet het nooit. Je ziet nooit wat er achter de tests schuilgaat, maar ik moet zeggen dat ik tevreden ben met wat er gebeurt. Vooral als je naar de motor kijkt", zo zegt hij onder meer. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Jos Verstappen.

Domenicali met Verstappen om tafel gegaan over nieuwe wagens: "Laten we kalm blijven"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat bij De Telegraaf weten dat hij na de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe wagens een uur om tafel heeft gezeten met de viervoudig wereldkampioen. De Italiaan stelt dat het belangrijk is om naar Verstappen te luisteren, maar wil tegelijkertijd de onrust rondom de nieuwe auto’s en de kritiek daarop wat temperen. Lees hier het hele over de ontmoeting tussen Stefano Domenicali en Max Verstappen.

