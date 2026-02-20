Jos Verstappen is zeer te spreken over de progressie die Red Bull Racing deze winter heeft geboekt. De vader van de viervoudig wereldkampioen stelt dat de rust binnen de formatie is teruggekeerd en dat de eerste signalen van de nieuwe krachtbron veelbelovend zijn.

Dat laat hij weten in gesprek met RTBF in Bahrein. Red Bull is dit jaar begonnen aan een nieuw tijdperk met een eigen krachtbron in samenwerking met Ford. Hoewel er tijdens de testdagen veel aandacht uitging naar de snelle tijden van de concurrentie, waarbij Mercedes de toon zette, is Verstappen senior gerustgesteld door wat hij bij zijn eigen team ziet. De focus lag in Bahrein vooral op het verzamelen van data en het maken van kilometers met de nieuwe Red Bull-Ford motor.

Tevredenheid over de krachtbron

Volgens Jos Verstappen is het nog te vroeg voor definitieve conclusies, maar de basis staat er. "Je weet het nooit. Je ziet nooit wat er achter de tests schuilgaat, maar ik moet zeggen dat ik tevreden ben met wat er gebeurt. Vooral als je naar de motor kijkt. Die presteert goed en is betrouwbaar. In de eerste race zullen we zien waar het echt staat", aldus Verstappen. Ondanks enkele kleine aanpassingen verloopt het proces tot nu toe soepel. "We zijn blij. Een paar kleine probleempjes. Natuurlijk zijn er altijd wat aanpassingen te doen, maar voor nu werkt het perfect. Het maakt de kilometers. Het is veelbelovend", zo klinkt het over de nieuwe weg die het team is ingeslagen.

Rust onder Laurent Mekies

De seizoenen 2024 en 2025 werden gekenmerkt door onrust buiten de baan rondom Christian Horner, maar met de komst van de nieuwe teambaas Laurent Mekies lijkt de harmonie volledig hersteld. Jos Verstappen benadrukt dat deze stabiliteit een positief effect heeft op de gehele organisatie. "We zijn er erg blij mee. Het team werkt heel goed. Er zijn veel nieuwkomers, veel nieuwe gezichten. De sfeer in het team is uitstekend. Gelukkig is de rust teruggekeerd. Dit heeft een positief effect op het hele team", legt hij uit. Hij prijst daarbij de aanpak van Mekies: "Hij heeft uitstekende interpersoonlijke vaardigheden. Hij weet hoe hij mensen goed moet begrijpen. Ze kunnen hem niet voor de gek houden, en ons ook niet, omdat hij de data perfect begrijpt. Bovendien is hij gewoon een buitengewone kerel."