Domenicali met Verstappen om tafel gegaan over nieuwe wagens: "Laten we kalm blijven"

Domenicali met Verstappen om tafel gegaan over nieuwe wagens: "Laten we kalm blijven"

Remy Ramjiawan
Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat bij De Telegraaf weten dat hij na de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe wagens een uur om tafel heeft gezeten met de viervoudig wereldkampioen. De Italiaan stelt dat het belangrijk is om naar Verstappen te luisteren, maar wil tegelijkertijd de onrust rondom de nieuwe auto’s en de kritiek daarop wat temperen.

Verstappen was de afgelopen weken uitgesproken over de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Die kritiek uitte hij overigens ook al in 2023 en volgens hem is die inmiddels werkelijkheid geworden. Door de verhoudingen in de power unit, waarbij er veel meer op de elektrische componenten wordt geleund, moet er ook aanzienlijk meer aan energiemanagement worden gedaan. Volgens de Nederlander wijkt dat te veel af van wat Formule 1 in zijn ogen moet zijn.

Constructief gesprek

Domenicali heeft donderdag een uur lang met de Nederlander gesproken. "Max uit zich op een bepaalde manier, dat kan. We hadden een heel constructief gesprek, waarin hij duidelijk heeft uitgelegd wat hij denkt dat er moet gebeuren," zo legt de CEO van de Formule 1 uit. Daarnaast is Verstappen een van de hoofdrolspelers van de sport en Domenicali vindt zijn mening dan ook belangrijk: "Max is een onderdeel van de toekomst van de sport. Het is belangrijk om naar hem te luisteren, net als naar andere topcoureurs."

Domenicali sluit ingreep in reglement niet uit

De CEO benadrukt daarnaast dat het nieuwe reglement nog in de kinderschoenen staat, al sluit hij niet uit dat er hier en daar wat wordt aangepast: "Maar ik wil echt benadrukken: laten we kalm blijven (...) Ik ben er vrij zeker van dat aan het einde van het jaar niemand meer praat over de onderwerpen waar we het nu over hebben. Dit is typisch Formule 1 en hoort bij de start van een nieuw reglement."

