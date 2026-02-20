Ferrari maakt statement met geweldige vrijdag, Aston Martin-drama compleet

De allerlaatste testmiddag voordat we over twee weken aan het echte werk gaan beginnen zit erop. Het was met name het team van Ferrari dat indruk wist te maken, met Charles Leclerc die de snelste tijd van de middag klokte. Max Verstappen reed de derde tijd, terwijl de middag voor Aston Martin een zware deceptie werd.

Na een ochtend waarin het allemaal ook al lekker liep voor Ferrari, wat minder voor Mercedes en belabberd voor Aston Martin, was het na de gebruikelijke pauze van een uurtje rond 13:00 uur alweer tijd voor de allerlaatste sessie van dit lange voorseizoen op het nieuwe jaar in de Formule 1. Verstappen nam na de lunchpauze het stuurtje over van teamgenoot Isack Hadjar om voor het laatst wat belangrijke data voor zijn team te vergaren én het gevoel met de door hem zo verguisde 2026-wagens te vergroten, alvorens we over twee weken naar Melbourne verkassen voor de opener van dit seizoen.

65 rondjes Verstappen

Leclerc noteerde op de zachte C4-banden een 1:31.922, waarmee hij de concurrentie ruim wist te verschalken. Lando Norris nestelde zich op de tweede positie met een 1:32.871, terwijl Verstappen de top drie completeerde [1:33.109]. De tijden doken in de middag fors omlaag doordat de baanomstandigheden verbeterden en diverse coureurs overgingen op kwalificatiesimulaties. Waar Ferrari en McLaren indruk maakten met hun snelheid, richtte Red Bull Racing zich vooral op het begrijpen van het nieuwe updatepakket. Verstappen nam in de middag het stuur over van Isack Hadjar en voltooide 65 ronden op het Bahrain International Circuit.

Betrouwbaarheidsproblemen

Niet elk team kende een vlekkeloze afsluiting van de testweek. Mercedes kampte met elektrische problemen bij Kimi Antonelli, wat in de ochtend al tot een rode vlag leidde nadat zijn bolide alle energie verloor. Aston Martin beleefde een nog moeizamer verloop; door een hardnekkig probleem met de batterij van de Honda-krachtbron moest het team de test vroegtijdig staken. Vanwege een tekort aan reserveonderdelen voor de nieuwe power unit bleef de productiviteit van de Britse renstal op de vrijdag steken op een zeer beperkt aantal korte runs, wat een domper betekende voor de voorbereiding. Hoe moet dat verder over twee weken? Aan de andere kant was er tevredenheid bij Racing Bulls, want Arvid Lindblad noteerde maar liefst 165 rondjes.

Proefstarts

In het laatste gedeelte van de laatste sessie van deze testdagen probeerden een aantal coureurs nog een snel rondje neer te zetten. Daarbij sprong dus vooral die van Leclerc in het oog, die richting het einde van de sessie nog even een flinke hap uit zijn eigen tijd nam. Nadat we voor de laatste keer een proefstart zagen, waarin het met name bij Audi niet helemaal lekker liep en Oliver Bearman - gewapend met Ferrari-motor - fantastisch van zijn plek kwam, was het na Aston Martin ook voor de rest van de teams tijd om de spullen in te pakken.

