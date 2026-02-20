Daar waar de verwachtingen van het team van Aston Martin uiterst hoog waren richting het nieuwe seizoen, loopt de equipe van Adrian Newey voorlopig tegen een zeperd van jewelste aan. Inmiddels is het drama compleet: de renstal heeft besloten om vroegtijdig de boel in te pakken in Bahrein.

De Formule 1 staat in 2026 voor een van de meest ingrijpende reglementswijzigingen in de geschiedenis, waarbij zowel de motor- als de chassisreglementen tegelijkertijd veranderen. Dit vormt een enorme uitdaging voor alle teams, waarbij Newey eerder benadrukte dat dit voor Aston Martin in het bijzonder complexer is geweest. Terwijl voor de week in Barcelona al bleek dat Williams verstek moest laten gaan, moest ook Aston Martin ervoor kiezen om pas later in de week op het asfalt te verschijnen. Inmiddels zijn we enkele weken later en blijkt het voorlopig nog verre van beter te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin houdt het voor gezien

Tijdens de tweede week in Bahrein wordt het team namelijk geplaagd door tegenvallers. De snelheid en betrouwbaarheid waarop men gehoopt had lijken verre van aanwezig en kilometers worden er amper gemaakt. Op de vrijdag is daar de absolute grootste domper aan toegevoegd. Daar waar er in de ochtend al geen meters gemaakt werden, is het in de middag nog dramatischer geworden. We zagen Lance Stroll wel even op de baan, maar die keerde snel terug naar binnen. Inmiddels heeft men besloten het voor gezien te houden, de boel in te pakken en terug naar de tekentafel te gaan. Ze moeten snel zijn: over twee weken staat de seizoensopener in Australië op het programma.

Gerelateerd