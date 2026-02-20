Antonelli stapt vroegtijdig uit door problemen Mercedes, Leclerc topt tijdenlijst
Antonelli stapt vroegtijdig uit door problemen Mercedes, Leclerc topt tijdenlijst
Charles Leclerc was tijdens de laatste ochtendsessie van de testweek in Bahrein de snelste en Esteban Ocon de meest productieve coureur. Kimi Antonelli moest zijn testsessie staken na 49 ronden vanwege problemen aan zijn Mercedes, terwijl Honda met een vervelend bericht kwam voor Aston Martin. Zo verliep de ochtendsessie in Bahrein!
Om klokslag 08:00 uur Nederlandse tijd ging het licht op groen voor de laatste testdag in Bahrein. In de ochtendsessie waren het Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Arvid Lindblad, Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly en Sergio Pérez die mochten uitkomen voor hun teams.
Honda komt met vervelend bericht voor Aston Martin
De ochtendsessie begon direct met een vervelend bericht voor het team van Aston Martin. Zo meldde Honda dat er gisteren een batterijgerelateerd probleem tijdens de run van Fernando Alonso werd geconstateerd aan de AMR26. Vanwege een gebrek aan reserveonderdelen is het programma van het team daarom aangepast en vooral ingekort. Daarnaast stonden de hekken voor de pitbox en dat belooft vaak niet veel goeds.
Wel was er goed nieuws bij Cadillac, want voor het eerst tijdens de testweken wist het team tijdens het eerste uur de baan op te gaan. Sergio Pérez zat achter het stuur van de Amerikaanse wagen, maar uiteindelijk kwam hij op dat moment niet verder dan één hele ronde.
Antonelli moet uitstappen
Charles Leclerc zette rond half negen een 1:33.689 neer op de C3-banden, een tijd die lange tijd bovenaan de tijdenlijst zou blijven staan. De Monegask was verder bezig met zijn longrun, terwijl Kimi Antonelli met een 1:33.916 de tweede tijd in handen had. Toch sloeg het noodlot toe bij Antonelli. Met nog iets meer dan twee uur te gaan viel zijn W17 stil, wat zorgde voor een code rood die na vijf minuten werd opgeheven. Het leek te gaan om een elektrisch probleem, want de Italiaan moest de welbefaamde sprong uit zijn auto maken.
Hadjar veelvuldig in actie gekomen
Nadat Max Verstappen op donderdag al liet weten dat de laatste dag volledig in het teken van data vergaren stond, bevestigde teamgenoot Hadjar dat in de ochtendsessie. Met 59 onder de gordel was het een productieve sessie voor de Fransman, waarbij de nodige flow-vis-verf te zien was op de RB22. In de middag geeft Hadjar het stuurtje over aan teamgenoot Verstappen, die de laatste testsessie voor zijn rekening neemt.
Slotfase
Daarnaast viel het op dat Oscar Piastri vaak de achterkant van zijn MCL40 zag wegglijden. De Australiër reed dan ook regelmatig in de slipstream van collega’s om te observeren hoe de auto reageert op vuile lucht. Deze momenten waren overigens bij meerdere coureurs terug te zien en hebben te maken met het hoge beschikbare vermogen in combinatie met de Pirelli-banden. Ook Ocon had even zijn race-modus aangedaan en probeerde diverse inhaalpogingen bij Pérez.
Met nog een kwartier te gaan startte Aston Martin dan eindelijk de wagen. Stroll wist in die fase nog twee rondjes te rijden. De FIA ging in de laatse tien minuten nog de gebruikelijke tests doen en daardoor werden er geen echte rondentijden meer neergezet. Ocon was de absolute kilometervreter terwijl ook Arvid Lindblad aardig productief was in Bahrein. Pérez kon in de laatste paar uren nog tijd goedmaken en wist uiteindelijk 61 ronden te rijden.
