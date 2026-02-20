Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert moet de sterke vorm van Ferrari tijdens de wintertests met een korrel zout worden genomen. Herbert vraagt zich af of de concurrentie niet simpelweg zand in de ogen strooit. De Brit stelt dat de Scuderia mogelijk profiteert van het feit dat andere teams hun ware potentieel nog niet hebben getoond.

De resultaten in Bahrein zorgden voor optimisme bij de Italiaanse renstal, zeker nadat Lewis Hamilton en Charles Leclerc gedurende de twee testweken competitieve tijden lieten noteren. Toch waarschuwt Herbert voor te veel euforie. "Is Ferrari zo snel als ze eruitzien? Zijn ze echt snel of is het gewoon omdat de rest op dit moment niet hun volledige hand laat zien? Ik denk eerder het laatste. Als je iets goeds in handen hebt, zou je dat verbergen en niet voluit gaan", zo stelt de analist in gesprek met Snabbare.

Gevoel versus snelheid

Lewis Hamilton uitte zich dit jaar overwegend positief over de nieuwe SF-26. "Ik hoop altijd dat ze het voor elkaar krijgen, maar het komt nooit helemaal samen. Het laten zien van die snelheid in de test was positief, maar alleen omdat de opmerkingen van Lewis positief waren. Het voelen van de auto én deze dichter bij hebben bij hoe hij het wil, betekent niet noodzakelijkerwijs dat het een winnende auto is. Het is misschien een makkelijkere auto om in te rijden, maar het is misschien niet de snelste auto", vervolgt Herbert. De analist wijst erop dat Ferrari vaker een vertekend beeld geeft tijdens de voorbereiding op het seizoen. "Dat is waar we op moeten wachten, want het is nog niet echt gebeurd. We zagen het vorig jaar. Ze deden precies hetzelfde met Charles; hij was de snelste aan het einde van de test, maar ze eindigden gedurende het seizoen niet als de snelsten", aldus de Brit.

Niet voor de titel

Herbert vervolgt: "Het is een goede kans voor Ferrari omdat ze op een gelijk speelveld beginnen zoals iedereen, maar het gaat om de juiste ingrediënten in het team. Als je afgaat op waar ze de afgelopen jaren stonden, was dat niet op een erg goede plek", legt hij uit. Herbert concludeert dat de Scuderia waarschijnlijk opnieuw tekort zal schieten in de strijd om de wereldtitel. "Er is wat veranderd binnen de structuur van Ferrari, maar is het genoeg? Ik weet het niet zeker. Dat is mijn vraagteken. Hebben ze de juiste omgeving kunnen creëren om de juiste mensen te hebben die dat kunnen doen? Je vraagt het je af. Ik denk niet dat Ferrari voor het kampioenschap kan vechten. Ik denk dat ze op een vergelijkbare plek zullen staan als vorig jaar."

