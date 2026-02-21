Jos Verstappen over de directheid van Max: "Hij zegt wat hij denkt"
Jos Verstappen heeft zich in Bahrein uitgelaten over de ongezouten mening van zijn zoon Max Verstappen over de koers van de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen, zeker niet als het gaat over de ingrijpende reglementswijzigingen die dit jaar van kracht zijn gegaan. Volgens Verstappen senior is die directheid simpelweg onderdeel van wie Max is.
De kritiek van de Red Bull-coureur op de huidige bolides is de afgelopen tijd niet mals geweest. Verstappen omschreef de auto's eerder al als zijn "minst favoriete" wagens sinds hij zijn debuut maakte in de koningsklasse. De focus op extreem energiemanagement en het feit dat coureurs op rechte stukken soms gas terug moeten nemen om de batterij op te laden, strookt volgens de Limburger niet met waar racen voor zou moeten staan. Hij bestempelde de nieuwe regels dan ook herhaaldelijk als "anti-racing" en vergeleek de ervaring zelfs met "Formule E op steroïden".
Eerlijkheid en passie
In gesprek met het Belgische RTBF benadrukt Jos Verstappen dat men niet verbaasd moet zijn over de felle uitspraken van de Red Bull-coureur. "Hij zegt wat hij denkt, maar hij weet ook wat hij wil", zo vertelt de Limburger over het karakter van Max. Volgens de voormalig Formule 1-coureur zit de passie voor de sport diep geworteld in het DNA van zijn zoon. "Er zit meer benzine dan bloed in zijn bloed. Hij geeft alles, hier en in al het andere", aldus Verstappen senior. "We hebben gewoon een hele goede relatie. We begrijpen elkaar als we praten."
Onvrede
Ondanks zijn kritiek heeft Verstappen na een gesprek met F1-topman Stefano Domenicali laten weten dat hij voorlopig niet zal stoppen. De onvrede over de technische regels blijft echter onverminderd groot. De viervoudig kampioen stoort zich aan de 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen, wat volgens hem leidt tot bizar rijgedrag. Hoewel andere coureurs pleiten voor een meer open houding ten opzichte van de veranderingen, blijft Verstappen standvastig in zijn oordeel dat de sport de verkeerde weg is ingeslagen.
