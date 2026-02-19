De Formule 1-teams zijn door de FIA gevraagd om, als ze dat willen, tijdens de laatste testdagen in Bahrein te rijden met verminderd elektrisch vermogen. Dit initiatief is bedoeld om een back-up plan te evalueren dat de grootste klachten over de motoren voor 2026 moet wegnemen. De belangrijkste zorgen rondom de nieuwe krachtbronnen hebben betrekking op de technieken die nodig zijn om de batterij op te laden en de vraag of het volledige vermogen wel voldoende kan worden ingezet, met name tijdens een kwalificatieronde.

Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein is de optimalisatie van de motoren weliswaar aanzienlijk verbeterd, maar coureurs blijven klagen over de compromissen die nodig zijn om het laden en ontladen over een ronde te maximaliseren. Teams maken momenteel gebruik van agressieve terugschakelacties en zogenaamde 'super clipping'. Hierbij wordt de inzet van elektrisch vermogen gestopt om de MGU-K als generator te laten werken, terwijl de coureur vol gas blijft geven om de batterij op te laden.

FIA onderzoekt alternatieve route voor energiebeheer

De FIA liet woensdag weten dat er na een discussie in de F1 Commission technische controles en evaluaties op het energiemanagement worden uitgevoerd tijdens de laatste dagen van de test in Bahrein. Volgens The Race houdt dit in dat teams met een lagere MGU-K-output mogen rijden. Uiteindelijk is de vraag of het beter zou zijn om met een lager piekvermogen te rijden in race-omstandigheden, maar dat vermogen wel vaker te kunnen gebruiken. Dit back-up plan ligt al langer op de plank bij de FIA. In de paddock worden verlagingen genoemd van 350kW naar 300kW of zelfs 200kW. Men hoopt hiermee constanter elektrisch vermogen tot hun beschikking te hebben.

Voorstel van McLaren voor regeneratie

Naast het verlagen van het piekvermogen zijn er ook andere voorstellen gedaan om het terugwinnen van elektrische energie te verbeteren. McLaren zou hebben geopperd om de hoeveelheid energie die de batterij kan terugwinnen via een 'super clip' te verhogen. Momenteel staan de regels niet toe dat de MGU-K als generator meer dan 250kW terugwint, om te voorkomen dat de snelheid van de auto te veel afneemt. Volgens McLaren zou het toestaan van de volledige capaciteit van 350kW de noodzaak voor technieken als 'lift and coast' kunnen wegnemen.

Omdat het nog onduidelijk is hoeveel voordeel dergelijke wijzigingen daadwerkelijk zouden opleveren, zouden de aandeelhouders van de Formule 1 nog geen regelwijzigingen door willen voeren, totdat er een aantal Grands Prix zijn verreden.