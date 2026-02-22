De voorbereiding op het nieuwe seizoen zit er met de testweek in Bahrein op. De teams maken zich nu klaar voor het openingsweekend in Melbourne en ook vandaag kwam er weer het een en ander naar buiten.

Zo liet Toto Wolff weten dat hij niet begrijpt waarom er zoveel ophef wordt gemaakt over het vermeende voordeel wat betreft de compressieverhouding. Lando Norris maakt een draai en schaart zich nu achter de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe wagens, en Aston Martin komt met een nieuwe versie van de AMR26 naar de seizoensstart. Dit is de GPFans Recap van zondag 22 februari.

Hamilton wijst naar SF-26: 'Er zit een beetje DNA van mij in'

Lewis Hamilton is goed te spreken over het nieuwe wapen van Ferrari: de SF-26. De nieuwe wagen oogde tijdens de testweken betrouwbaar en voor Hamilton is het vooral belangrijk dat hij zich meer verbonden voelt met de auto. De Brit was betrokken bij de ontwikkeling van de wagen en volgens hem bevat die dan ook het DNA van de zevenvoudig kampioen. Alles lezen over de nieuwe wagen van Ferrari? Klik hier!

Wolff snapt ophef over motorfoefje niet: 'Hoe is dít nu ineens een onderwerp geworden?!'

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt zich van geen kwaad bewust te zijn in het gedoe rondom het slimmigheidje dat is gevonden met de compressieverhouding. Volgens de Oostenrijker had het team eigenlijk geen weet van een ‘geweldige uitvinding’, totdat andere motorfabrikanten er een probleem van maakten. De hele uitspraak van Wolff lezen? Klik hier!

'Aston Martin komt met nieuwe versie AMR26 aan in Melbourne'

Volgens het Spaanse DAZN is er mogelijk toch licht aan het einde van de tunnel bij Aston Martin. De zender meldt dat er in Australië een compleet andere versie van de AMR26 verschijnt en verwacht dat het team rond race zeven of acht het beste chassis van het veld heeft. Alles lezen over de AMR26? Klik hier!

Norris snapt kritiek Verstappen over nieuwe F1-wagens: "Ben het met Max eens"

Lando Norris komt terug op zijn eerdere reactie over Max Verstappen en stelt dat de Nederlander misschien toch een punt had in zijn kritiek op de huidige Formule 1-wagens. De regerend kampioen geeft aan dat hij nog steeds geniet van het rijden met de nieuwe auto’s, maar dat er inderdaad veel gemanaged moet worden. De hele uitspraak van Norris lezen? Klik hier!

Verstappen stipt kwaaltje nieuwe F1-auto's aan: 'Meer vermogen, minder grip'

Voor Max Verstappen zijn de nieuwe Formule 1-wagens niet de fijnste om mee te rijden. De Nederlander stipte al aan dat hij vindt dat de huidige auto’s op Formule E-wagens op steroïden lijken en onthult in de Up to Speed-podcast dat het hele pakket zo anders is dat het rijden ermee erg lastig is. De hele uitspraak van Max Verstappen lezen? Klik hier!

