Lando Norris komt terug op zijn eerdere reactie over Max Verstappen en stelt dat de Nederlander misschien toch een punt had in zijn kritiek op de huidige Formule 1-wagens. De regerend kampioen geeft aan dat hij nog steeds geniet van het rijden met de nieuwe auto’s, maar dat er inderdaad veel gemanaged moet worden.

Verstappen was de afgelopen weken al uitgesproken over de nieuwe generatie auto’s en herhaalde daarmee in feite zijn kritiek die hij in 2023 al had geuit. Norris vond eerder dat Verstappen prima kon vertrekken als hij er geen plezier aan beleefde. Die woorden nuanceerde Norris enigszins tijdens de persconferentie in Bahrein, waar hij de Nederlander op enkele punten gelijk gaf. Tegelijkertijd kan hij er nog steeds van genieten.

'Norris erkent dat het ander is, maar geniet van huidige F1-wagens'

"Is het nog steeds een uitdaging en leuk daarbuiten? Jazeker. Ik zou mijn baan absoluut niet voor iets anders willen ruilen. Ik heb er nog steeds plezier in en het is nog steeds de baan waar ik van hou, maar het is zeker heel anders," antwoordt Norris op de vraag of hij de nieuwe wagens iets vindt. Verstappen wees juist op het verschil met vroeger, toen er voluit werd geracet. "Is het net zo puur en mooi om te rijden als vorig jaar, of ziet het er net zo ongelooflijk uit? Nee, absoluut niet. En ik ben het met Max eens over veel opmerkingen. Waarschijnlijk met de meeste opmerkingen, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen plezier aan beleef. Er zijn dus twee kanten aan het verhaal," aldus Norris, die de viervoudig kampioen deels bijvalt.

Dat Norris niet direct negatief was over de wagens, komt doordat hij het jaar positief wilde beginnen. "Ik wilde niet meteen in het eerste weekend na de pauze naar de media stappen om mijn beklag te doen. Ik wil nog steeds van mijn tijd genieten en gewoon zeggen wat ik voel, maar ik heb me vorige week prima vermaakt," aldus Norris.

