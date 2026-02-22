Voor Max Verstappen zijn de nieuwe Formule 1-wagens niet de fijnste om mee te rijden. De Nederlander stipte al aan dat hij vindt dat de huidige auto’s op Formule E-wagens op steroïden lijken en onthult in de Up to Speed-podcast dat het hele pakket zo anders is dat het rijden ermee erg lastig is.

Verstappen was al kritisch op het reglement toen het in 2023 bekend werd. Destijds stelde de Limburger al dat de accu een te grote invloed zou hebben op het racen. Dat bleek ook tijdens de eerste testweken, waarbij de coureurs een andere rijstijl hanteren om de batterij zo lang mogelijk in leven te houden. Daarnaast is er meer veranderd, waardoor het besturen van een Formule 1-wagen andere kwaliteiten vereist.

Artikel gaat verder onder video

'Auto is heel anders door de bochten heen'

De viervoudig kampioen legt uit: "De auto heeft minder grip, accelereert sneller uit de bochten, maar ook de hele lay-out van de auto is compleet anders. De banden ook. Dus je moet de auto heel anders door de bochten sturen, omdat de grip simpelweg op een andere manier wordt gecreëerd."

'Veel vermogen, weinig grip'

Tijdens de testweken zagen we al dat coureurs met veel overstuur uit de bochten kwamen, en dat heeft een duidelijke reden: "Je glijdt daardoor ook wat meer en je hebt meer vermogen bij het uitkomen van de bochten. Met minder grip is dat wat lastiger te controleren. Ook het type bocht is daarvoor natuurlijk bepalend. In de langzame bochten zit je wat langer te wachten voordat je op het gas kunt. Het is wat anders dan de afgelopen jaren, waarbij je tijdens de testdagen in de auto springt en veel neerkomt op ‘muscle memory’."

Gerelateerd