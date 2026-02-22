Volgens het Spaanse DAZN is er mogelijk toch licht aan het einde van de tunnel bij Aston Martin. De zender meldt dat er in Australië een compleet andere versie van de AMR26 verschijnt en verwacht dat het team rond race zeven of acht het beste chassis van het veld heeft.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep voor Aston Martin allesbehalve vlekkeloos. Zo kwam het team later dan gepland aan in Barcelona tijdens de shakedownweek en was het in Bahrein veel te langzaam. Het rijdersduo sprak over een achterstand van vier à vijf seconden en daarnaast zouden de versnellingsbak en de power unit grondig versterkt moeten worden om het hoge toerental dat nodig is om de accu op te laden te compenseren.

'Verbeteringen tijdens Grand Prix van Canada'

Met Adrian Newey aan het roer zijn de verwachtingen hooggespannen bij Aston Martin. De Spaanse zender stelt dat er momenteel hard wordt gewerkt om een verbeterde versie van de AMR26 op de baan te krijgen in Melbourne. Die versie zal vervolgens worden geüpdatet en binnen het team heerst het vertrouwen dat dit pakket uiteindelijk de benchmark zal worden: "Adrian Newey heeft gezegd dat ze over zeven à acht races de beste auto qua chassis zullen hebben."

